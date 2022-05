Dann kommt „Wetten, dass..?“ 2022

Anzeige

TV-Nostalgiker aufgepasst: Der Termin für die zweite „Wetten, dass..“-Neuauflage mit Thomas Gottschalk steht fest:

Die nächste Liveshow von „Wetten, dass..?“ findet am 19. November dieses Jahres statt. Das bestätigte das ZDF am Dienstag in Mainz. Zuvor hatte der Sender getwittert: „Wetten, dass wir die Twitter-Trends am 19. November 2022 voraussagen können? #WettenDass“. Weitere Details zur Samstagabendshow wurden zunächst nicht verraten. Im November 2021 hatten 13,8 Millionen die Jubiläumsausgabe gesehen.

Wetten, dass wir die Twitter-Trends am 19. November 2022 voraussagen können? 😉 #WettenDass — Wetten, dass..? (@wettendass) May 17, 2022

2023 gibt es nochmals ein Wiedersehen mit „Wetten, dass..?“ und Thomas Gottschalk. Dies bestätigte das ZDF bereits Anfang dieses Jahres (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Wie und ob es danach noch weitergehen könnte steht allerdings noch in den Sternen. So gab der neue ZDF-Intendant Norbert Himmler der Deutschen Presse-Agentur gegenüber im März:

„Ich glaube, dass dieser außerordentliche Erfolg, den auch keiner von uns erwartet hat, nicht so einfach wiederholbar ist.“ Auf die Frage, ob das ZDF jetzt schon überlege, über die zwei „Wetten, dass..?“-Termine hinaus zu planen, antwortete Himmler dann noch konkreter werdend, schlicht: „Nein.“

Mit Material der dpa