Linear in UHD: Dann läuft „The Last Of Us“ auf Sky Atlantic

Der Hype um „The Last Of Us“ könnte kaum größer sein. Die Rede ist wohlgemerkt von der Serienumsetzung, denn die Grundlage für all das Bohei hat das Videospiel gelegt.

Zum Start der Serie in der Nacht vom heutigen Sonntag auf Montag ist Sky parallel zur US-Ausstrahlung parallel dabei. Dafür erst einmal „Chapeau!“. Jedoch erfolgt die Weltpremiere ausschließlich on demand – bei Wow. Das „lineare“ Publikum muss sich aber noch ein bisschen gedulden. Dann gibt es „The Last Of Us“ aber auch in UHD.

Darum geht es in „The Last Of Us“

Die Geschichte von „The Last Of Us“ spielt zwanzig Jahre nachdem die moderne Zivilisation zerstört wurde. Joel, ein abgehärteter Überlebender, wird angeheuert um Ellie, ein 14-jähriges Mädchen, aus einer repressiven Quarantäne-Zone zu schmuggeln. Was als kleiner Job anfängt, wird schon bald zu einer brutalen und herzzerreisenden Reise, als die beiden zusammen die USA durchqueren und gemeinsam ums Überleben kämpfen müssen.

Linearer Serienstart Anfang März

Ob der Videospielhit auch zur Erfolgsserie wird, wird sich bis zur linearen Ausstrahlung wahrscheinlich schon abgezeichnet. Dafür kann „The Last Of Us“ dann aber auch in höchster Bildqualität konsumiert werden. Ab 6. März immer montags um 20.15 Uhr in UHD auf Sky Atlantic. Das Warten könnte sich also lohnen. Schließlich ist auch das Spiel für seine bahnbrechende Grafik bekannt.

Bis dahin gibt es zunächst auf Abruf bei Wow (ehemals Sky Ticket) neue Folgen im wöchentlichen Rhythmus zu sehen.

