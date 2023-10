Dann legt das ZDF wieder mit Wintersport los

Anzeige

Das ZDF begleitet die Wintersport-Saison von Ende Oktober 2023 bis Ende März 2024 mit einem umfangreichen Programm- und Livestream-Angebot in TV und der Mediathek. An insgesamt 39 Sendetagen sind rund 200 Stunden Berichterstattung geplant.

Nach dem Auftakt in die Wintersportsaison 2023/2024 am 28. Oktober pausieren die ZDF-Übertragungen erst noch einmal bis Ende November, ab dann folgen jedoch noch zahlreiche Höhepunkte: Von der Vierschanzentournee 2023/2024 überträgt das ZDF das zweite Springen in Garmisch-Partenkirchen am Neujahrstag und das dritte Springen in Innsbruck am dritten Tag des neuen Jahres. Am letzten Januar-Wochenende steht mit der Skiflug-Weltmeisterschaft im österreichischen Kulm, mit der Rodel-WM in Altenberg, mit den Ski alpin-Weltcups der Frauen im italienischen Cortina und der Männer in Garmisch-Partenkirchen sowie weiteren Weltcups in Ski-Langlauf, Nordischer Kombination, Rodeln, Bob, Skeleton, Snowboard und Freestyle ebenfalls ein spannendes Wintersport-Wochenende auf dem ZDF-Programm. Vom 14. bis 18. Februar 2024 überträgt das ZDF die abschließenden fünf Tage der Biathlon-WM im tschechischen Nove Mesto.

Die Vierschanzentournee 2023/2024 ist erneut eines der Wintersport-Highlights der Saison 2023/24 im ZDF ©ANDHALL/stock.adobe.com

ZDF startet Ende Oktober in Sölden in die Wintersport-Saison 2023/24

In Sölden beginnt die Wintersportsaison bereits Ende Oktober 2023 – mit dem traditionellen Auftakt für den alpinen Ski-Weltcup auf dem Rettenbach-Gletscher. „sportstudio live“ im ZDF überträgt am Samstag, 28. Oktober 2023, ab 12.45 Uhr, den ersten Riesenslalom-Weltcup der Frauen in der neuen Saison und am Sonntag, 29. Oktober 2023, ab 12.45 Uhr, den ersten Riesenslalom-Weltcup der Männer in der neuen Saison. Das erste umfassende Wintersport-Wochenende mit Weltcups im Biathlon, Ski alpin, Skispringen, Nordischer Kombination, Ski-Langlauf, Eisschnelllaufen und Snowboard steht von Mittwoch, 29. November 2023, bis Sonntag, 3. Dezember 2023, auf dem ZDF-Programm.

Veränderungen im Team

Das ZDF tritt mit seinem erfahrenen Wintersportteam an, das während der gesamten Saison die Berichterstattung bestreitet. Katrin Müller-Hohenstein, Rudi Cerne und Katja Streso führen abwechselnd im ZDF-Studio durch die langen Wintersport-Sendestrecken an den Wochenenden. Bei den Ski alpin-Übertragungen führt erstmals Amelie Stiefvatter durch die Wintersport-Saison im ZDF. Bei den Skisprung-Übertragungen übernimmt diese Aufgabe Lena Kesting.Und der ehemalige Olympiasieger im Skispringen, Severin Freund, geht mit ihr in seine erste volle Saison als ZDF-Skisprung-Experte. Drei weitere ehemalige Weltklasse-Athleten bringen in bereits bewährter Weise ihre Expertise in die „sportstudio live“-Übertragungen ein: Marco Büchel (Ski alpin), Sven Fischer und Laura Dahlmeier (Biathlon).

Übersicht der ZDF-Wintersport-Übertragungen bis Ende 2023

und 29. Oktober 2023

Ski alpin-Weltcup in Sölden/Österreich (Frauen und Männer)

November bis 3. Dezember 2023

Biathlon-Weltcup in Östersund/Schweden

Ski alpin-Weltcup in Tremblant/Kanada (Frauen) und Beaver Creek/USA (Männer)

Skisprung-Weltcup in Lillehammer/Norwegen (Frauen und Männer)

Nordische Kombination, Weltcup in Lillehammer/Norwegen

Ski-Langlauf, Weltcup in Gällivare/Schweden

Eisschnelllaufen in Stavanger/Norwegen

Snowboard in Lex Deux Alpes/Frankreich

bis 18. Dezember 2023

Biathlon-Weltcup in Lenzerheide/Schweiz

Ski alpin-Weltcup in Val d’Isere/Frankreich (Frauen) und in Val Gardena und Alta Badia/Italien (Männer)

Ski alpin-Weltcup in Skisprung-Weltcup in Engelberg/Schweiz (Frauen)

Ski-Langlauf, Weltcup in Trondheim/Norwegen

Nordische Kombination, Weltcup in Ramsau/Österreich

Rodeln-Weltcup in Whistler/Kanada

Bob/Skeleton in Innsbruck/Österreich

Snowboard in Cervinia/Italien

Dezember 2023 bis 3. Januar 2024

Skispringen in Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck/Österreich (Vierschanzentournee, Männer)

Skispringen in Oberstdorf und Villach/Österreich (Frauen)

Ski-Langlauf in Toblach/Italien