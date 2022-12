Vierschanzentournee: So haben ARD und ZDF das Skisprung-Highlight im TV aufgeteilt

Anzeige

Die Vierschanzentournee steht vor der Tür und ARD und ZDF berichten wieder umfangreich live. Seit 21 Jahren warten die deutschen Skisprungfans darauf, dass mal wieder ein DSV-Adler die Siegertrophäe ergattert.

Wie die Chancen darauf stehen, werden schon die Qualifikation und das Auftaktspringen in Oberstdorf zeigen – am 28. und 29. Dezember jeweils ab 16.05 Uhr im ZDF. Auch das entscheidende Abschlussspringen der 71. Vierschanzentournee am 5. und 6. Januar 2023 in Bischofshofen überträgt das ZDF. In Oberstdorf und Bischofshofen ist erneut das bewährte ZDF-Team mit Moderator Norbert König, Experte Toni Innauer und Reporter Stefan Bier im Berichterstattungs- und Analyse-Einsatz.

Vierschanzentournee auf drei Sendern live im Free-TV

Die zweiten und dritten Springen in Garmisch-Partenkirchen und Innsbruck zeigt derweil die ARD. Die beiden Wettbewerbe finden am 31. Dezember, ab 14 Uhr, und an Neujahr, ebenfalls ab 14 Uhr (Garmisch) sowie am 3. und 4. Januar jeweils ab 13.30 Uhr (Innsbruck) im Ersten und im Livestream live übertragen. Darüber hinaus kann man die Vierschanzentournee auch live im Free-TV bei Eurosport1 und im Stream bei Discovery+ verfolgen.

Frauen bestreiten Silvestertournee

Noch gibt es die Vierschanzentournee für die Skispringerinnen nicht, dafür startet im österreichischen Villach am 28. Dezember 2022 erneut eine Silvestertournee. Ab 14.05 Uhr meldet sich von dort ZDF-Moderator Sven Voss. Als ZDF-Expertin ist die Skisprung-Olympiasiegerin von 2014 und zweifache Doppelweltmeisterin Carina Vogt dabei. ZDF-Reporterin Eike Papstdorf kommentiert am 28. und 29. Dezember 2022 die beiden Sprung-Wettbewerbe mit jeweils zwei Durchgängen.

