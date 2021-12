Dart-Serie „Die Wespe“ mit Florian Lukas und Ulrich Noethen startet heute

Anzeige

Ab diesen Freitag sticht „Die Wespe“ zu! Die Aufmachung der Sky-Serie erinnert ein bisschen an den Bowling-Film „Kingpin“ mit Woody Harrelson aus den Neunzigern, nur eben mit einem Dart-Profi.

„Der Dartsport ist eine weitestgehend unerzählte Welt und das, obwohl sie bunter und spannender kaum sein könnte. Wir haben versucht, dieser ganz besonderen Sportart ihren längst überfälligen Platz am Serienhimmel zu sichern – ob uns das gelungen ist, wird sich nun zeigen – wir sind gespannt!“ so der ausführende Produzent, Andreas Bareiss.

Das Sky Original „Die Wespe“, eine sechsteilige Comedyserie um einen Dart-Profi auf der Verliererspur, der es allen noch einmal beweisen will, ist ab 3. Dezember immer freitags ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky One zu sehen und ist parallel auf dem Streamingdienst Sky Ticket sowie über Sky Q auf Abruf verfügbar.

Zum Inhalt der Darts-Serie „Die Wespe“:

Dart-Profi Eddie (Florian Lukas) steckt in der Krise. Ruhm weg, Geld weg, Frau weg und die körperliche Fitness lässt auch mehr als zu wünschen übrig. Jetzt erfolgt die Quittung: Ziehsohn Kevin (Leonard Scheicher) hat ihn in der deutschen Rangliste überholt und Manu (Lisa Wagner), Eddies Ehefrau, hat auch langsam die Schnauze voll. Beim nächsten Turnier platzt dann die Bombe: Eddie wird von Kevin am Dartboard gedemütigt und findet heraus, dass Manu eine Affäre hat. Eddie sieht rot, es kommt zur wilden Verfolgungsjagd, Dartpfeile fliegen durch die Luft – und Eddie kassiert ein lebenslängliches Spielverbot.

Schluss. Aus. Ende. Mit Manu, mit Kevin und mit seiner Dart-Karriere. Stattdessen Vertreterjob und Einzug in die Laube seines besten Kumpels Nobbe (Ulrich Noethen), 69, seines Zeichens ebenfalls ehemaliger Dart-Profi mit Alkoholproblemen. Aber Eddie will zurück ins Leben und in die Karriere finden und beweisen, dass man ihn nicht umsonst „die Wespe“ nennt.

Quelle: Sky