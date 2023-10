Das „Auslandsjournal“ wird 50: ZDF sendet heute Jubiläumsfolge

Anzeige

50 Jahre gibt es das „Auslandsjournal“ im ZDF: Das wöchentliche Magazin ist seit Oktober 1973 auf Sendung. Heute steht die Jubiläumsausgabe auf dem Programm.

Anzeige

„Seit 50 Jahren ist das „Auslandsjournal“ mit unseren Korrespondentinnen und Korrespondenten eine der wichtigsten Marken des ZDF-Informationsangebots“, sagt ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten. Heute Abend schaut Moderatorin Antje Pieper in die Vergangenheit und die Zukunft vom „Auslandsjournal“.

Die Jubiläumssendung startet heute, am 4. Oktober, um 22.15 Uhr im ZDF. Ab 1 Uhr geht es mit den „Aslandsjournal“-Dokumentationen „Weltenbummler, Welterklärer – 60 Jahre ZDF-Auslandskorrespondenten“ und „Deutschland und die Welt – 50 Jahre auslandsjournal“ weiter. Beide Dokumentationen werden auch in der ZDF-Mediathek zur Verfügung gestellt.

Zum 50-Jährigen schaut das „Auslandsjournal“ nach Südfrankreich

Die Jubiläumssendung beleuchtet u. a. die Entwicklung der Migration in Marseille. Dazu gibt es Ausschnitte aus einem alten Korrespondentenbericht aus den Anfängen des „Auslandsjournals“. Moderatorin Antje Pieper reist nach Südfrankreich, um die aktuelle Lage zu erkunden. Auch Berichte über die Kriegsfolgen in der Ukraine sind Bestandteil der Geburtstagsausgabe, ebenso wie Rückblicke in die vergangenen 50 Sendejahre.

©ZDF / Ludger Nüschen – Seit April 2022 ist Stefanie Schoeneborn Redaktionsleiterin beim „Auslandsjournal“

„Das „Auslandsjournal“ wird auch in Zukunft für das stehen, was wir heute wie gestern an ihm schätzen – für packende Geschichten aus aller Welt, für verständliche Analysen komplexer Zusammenhänge und für den gezielten Blick dorthin, wo keiner mehr hinschaut“, sagt Redaktionsleiterin Stefanie Schoeneborn.

Neue Themenschwerpunkte und neues Format

Zukünftige Themenschwerpunkte vom „Auslandsjournal“ zeigen sich zum Beispiel am 25. Oktober ab 22.15 Uhr in der Ausgabe „Im Rachen des Drachen – Wie umgehen mit China?“. Die Korrespondentinnen Diana Zimmermann und Elisabeth Schmidt sowie Korrespondent Thomas Reichart gehen der Frage nach, ob die Abhängigkeit von China für Deutschland gefährlicher ist als die von russischem Gas und Öl. Wie erpressbar ist Deutschland im Falle eines Konfliktes? Und wie konnte es so weit kommen?

Zudem startet zum 50. Geburtstag in der ZD-Mediathek und auf dem ZDF-Heute-Kanal bei Youtube das neue Format „Global PolitiX“, in dem aktuelle Konflikte und die geopolitischen Zusammenhänge im Fokus stehen.

Quelle: ZDF