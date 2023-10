ZDF startet weitere Montagskino-Reihe mit Action, Thriller und Sci-Fi

Anzeige

Auch im Oktober 2023 zeigt das ZDF wieder neue Titel in der Montagskino-Reihe „Adrenalin“, in der es traditionell handfest zur Sache geht.

Fünf starbesetzte US-Spielfilme will das Zweite Deutsche Fernsehen im Oktober 2023 im Montagskino ausstrahlen. Für Spannung und Nervenkitzel sollen dabei Filme aus den Genres Action, Cop-Thriller oder auch der Science-Fiction sorgen, wie man der Programmankündigung des Senders entnehmen kann. Die zweite „Adrenalin„-Reihe in diesem Jahr beginnt dabei laut ZDF mit einer Free-TV-Premiere: In „The 355 – Absolute Geheimsache“ wollen Jessica Chastain, Diane Kruger, Lupita Nyong’o, Penélope Cruz und Fan Bingbing die Welt retten. Start ist am 2. Oktober 22.15 Uhr.

Foto: ZDF/ Robert Viglasky/ Un

Spannungskino im ZDF

Eine weitere Free-TV-Premiere kündigt das ZDF für den 23. Oktober an. Ebenfalls um 22.15 Uhr läuft an diesem Tag „The Protégé – Der Racheengel“ mit Samuel L. Jackson und Maggie Q. Die weiteren Titel der zweiten „Adrenalin“-Reihe in 2023 sind „Cash Truck“ von Guy Ritchie, „Black and Blue – Überlebe die Nacht“ sowie „Terminator: Dark Fate“. Drei der genannten Filme werden laut Sender nach Ausstrahlung auch in der Mediathek zum Streamen verfügbar sein.

Quelle: ZDF