„HD-EM“ 2024: So reagiert UHD-Verfechter Telekom mit MagentaTV?

Die UEFA produziert die EM 2024 nur in FullHD (DIGITAL FERNSEHEN berichtete): Der Haupt-TV-Anbieter Deutsche war sich darüber bereits seit längerem im Klaren und hat für sich und seine hochtrabenden UHD-Pläne Schlüsse gezogen:

So sagte Johannes Maisack, Pressesprecher Deutsche Telekom, auf der Unternehmenshomepage schon im Dezember: „Grundsätzlich gilt, dass wir allen MagentaTV Kunden die bestmögliche Bildqualität anbieten werden – so wie es unsere MagentaTV Kunden gewohnt sind. Die Spiele selbst werden von der UEFA im Standard HD HDR produziert. Wir werden dieses Signal bei den Spielen der EM 2024 nochmals aufwerten und auf UHD-Qualität hochskalieren, sodass wir unseren Kunden die Spiele in der bestmöglichen Qualität mit HDR anbieten können.“

Deutsche Telekom betreibt UHD-Upscaling bei EM 2024

Was nicht passt, wird passend gemacht. Die lediglich in FullHD produzierten EM-Bilder der UEFA skaliert die Deutsche Telekom für ihre Übertragungen auf UHD hoch. Bildquelle: RB Leipzig, UEFA 2024

Bekanntlich hat auch nur MagentaTV das Rund-um-sorglos-Paket mit sämtlichen 51 Partien der EM 2024: „Über MagentaTV zeigt die Telekom die längsten und umfangreichsten Liveprogrammstrecken aller Anbieter samt Übertragungen in UHD-HDR-Qualität.“ Dies gilt für alle Spiele.

„HDR steht für ‚High Dynamic Range‘ und bedeutet, dass im Bild ein höherer Dynamikumfang und ein breiteres Farbspektrum dargestellt werden. Dadurch wirken Inhalte natürlicher, und insbesondere in dunklen oder hellen Bereichen sind mehr Details sichtbar.“, so Maisack weiter.

Damit jeder in Deutschland bei der EM dabei sein kann, bietet die Telekom MagentaTV für alle an. Auch Kunden ohne Telekom-Internetanschluss können die beste EM-Unterhaltung genießen, denn MagentaTV ist unabhängig vom Netzanbieter verfügbar.