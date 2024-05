Waipu.tv holt sich Disney-Sender an Bord

Sender-Nachschlag für Waipu.tv-Kunden: Die Walt Disney Company Deutschland und der Marktführer für Open-IPTV in Deutschland beschließen Distributionsvereinbarung über Free-TV-, Pay-TV- und Catch-up-Inhalte.

Die erfreulichen Nachrichten für Waipu.tv-Nutzer reißen nicht ab: Der Familien-Sender Disney Channel steht im Comfort-Paket in SD- und im Perfect Plus-Paket in HD-Auflösung zur Verfügung. Nutzer des Waipu.tv Perfect Plus-Pakets und der Pay-TV-Option erhalten ohne zusätzliche Kosten auch die beiden Pay-TV-Sender National Geographic und National Geographic WILD in HD dazu.

Erst zu Wochenbeginn verkündete Waipu.tv vier neue Sender der Highview-Gruppe als Neuzugänge. Hierbei handelt es sich um die Kanäle „Screen Green“, „Crime Time“, „Herzfrequenz“ und „Moviesphere“. Mehr zu den einzelnen Sendern ist im DIGITAL FERNSEHEN-Artikel vom Montag zu erfahren.

Die drei in Deutschland von Disney betriebenen Sender sind ab sofort Bestandteil des Waipu.tv-Angebots.

© Screenshots: Auerbach Verlag; Logo: National Geographic Wild © Disney © Screenshots: Auerbach Verlag; Logo: National Geographic

Die Vereinbarung umfasst in einem zweiten Schritt auch Catch-up-Inhalte des Disney Channels nach der Aufschaltung der Sender bei Waipu.tv. Diese stehen nach Ausstrahlung auf Abruf für Kunden des jeweiligen Pakets in der Disney Mediathek in der Waiputhek zur Verfügung. Das neue Disney-Angebot sei zudem für die ganze Familie auf mehreren Geräten parallel nutzbar, so der Anbieter in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Statements der Verantwortlichen

„Mit den Kanälen von Disney erweitern wir unser Angebot nochmal deutlich um hochwertige Familienunterhaltung“ so Markus Härtenstein, Vorstand bei der Exaring AG, Betreiberin von Waipu.tv. Und geht auf die Vereinbarung weiter ein: „Dies ist allerdings nur ein erster Schritt hin zu einer langfristigen, mehrstufigen Zusammenarbeit, auf die wir uns sehr freuen.“

Zu den Gründen der Zusammenarbeit sagt Fabian Burger, Director Affiliate Sales & Platform Distribution bei The Walt Disney Company Deutschland: „Wir freuen uns sehr, die Reichweite unserer FTV- und PTV-Sender im deutschsprachigen Raum mit dieser Vereinbarung weiter auszubauen und waipu.tv als strategischen Distributionspartner gewonnen zu haben.“

