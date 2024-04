Champions League: So teilen DAZN und Amazon Prime Video das Halbfinale auf

Auf dem Weg zum einem deutschen Traumfinale in der UEFA Champions League müssen die beiden deutschen Vertreter im Halbfinale zunächst zwei europäische Schwergewichte überwinden. Bayerns Champions-League Heimspiel gegen Real Madrid sowie Dortmunds CL-Auswärtsauftritt bei PSG werden exklusiv bei Prime Video zu sehen sein, der Rest bei DAZN.

Am 30. April kommt es zunächst zum Hinspiel zwischen dem FC Bayern und Real Madrid. Nachdem die Bayern nach 11 Jahren Dominanz als Meister der Bundesliga entthront wurden, geht es in Europa um alles oder nichts, um die erste trophäenlose Saison seit 2012 zu vermeiden. Das heutige Spiel läuft ab 21 Uhr bei Prime. BVB – PSG am morgigen Mittwoch zur gleichen Anstoßzeit bei der Konkurrenz von DAZN.

Am 7. Mai steht dann das Rückspiel der Dortmunder Borussia in der französischen Hauptstadt auf dem Programm. Dann sind die Vorzeichen umgekehrt: DAZN zeigt die Bayern am Mittwoch (8. Mai) und Amazon Prime Video das Duell Paris gegen Dortmund. PSG hat zum dritten Mal in fünf Jahren das Halbfinale der Champions League erreicht. Dortmund steht hingegen zum ersten Mal seit der Saison 2012/13 im Halbfinale und spielt erneut gegen den Gegner der diesjährigen Gruppenphase. Damals besiegte der BVB eine Mannschaft, auf die sie bereits in der Gruppenphase getroffen war (Real Madrid), und erreichte das Finale.

Seit der Saison 2021/22 zeigt Prime Video das Topspiel sowie die Highlight-Show mit allen Partien des Spieltags am Dienstag live und exklusiv: insgesamt werden 16 Spiele der UEFA Champions League übertragen, darunter zwei Play-Off-Begegnungen, sechs Gruppenspiele und acht Partien der K.O.-Runde inklusive Halbfinale. Zum Finale ist dann aber Schluss, da dies in Deutschland im Free-TV läuft.

Amazon Prime Video verabschiedet sich nächste Woche von Champions League, DAZN und ZDF nicht

Vorher berichtet das ZDF am Mittwoch, 1. Mai 2024, ab 23 Uhr, im „sportstudio UEFA Champions League“ aber zunächst noch über die Hinspiele der Königsklassen Halbfinals zwischen Borussia Dortmund und Paris Saint Germain sowie zwischen Bayern München und Real Madrid. Zu „Highlights, Analysen, Interviews“ begrüßt Moderator Jochen Breyer im Studio den ZDF-Fußball-Experten Per Mertesacker, der als ehemaliger Nationalspieler und früherer Profi des FC Arsenal den besonderen Reiz eines Finales in Wembley erläutern kann.

Die Highlights der Halbfinal-Rückspiele stehen am Mittwoch, 8. Mai 2024, 23.15 Uhr, auf dem Programm. Als Moderatorin führt Katrin Müller-Hohenstein durch die Sendung, als Expertin im Studio ist die frühere Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg dabei.

Egal, ob mit BVB und Bayern oder ohne: Champions-League-Finale unabhängig von deutscher Beteiligung live im Free-TV

Zum großen Champions League-Finalbend im ZDF begrüßt Moderator Jochen Breyer die Zuschauer dann am Samstag, 1. Juni, bereits um 19.20 Uhr. Zusammen mit den beiden ZDF-Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker meldet er sich in dem Champions-League-Magazin live aus dem Wembley-Stadion in London und bietet einen ersten Eindruck vom finalen Fußballabend in dieser Königsklassen-Saison. Im Fokus: die beiden Finalisten und ihr Weg ins Endspiel. Im Anschluss beleuchtet ab 19.35 Uhr die „sportstudio reportage: Das Spiel um Milliarden – der Ausverkauf des europäischen Fußballs“, wie Investoren die europäischen Klubs übernehmen und welche Auswirkungen das auf den Fußball und die deutsche Bundesliga hat. Ab 20.25 Uhr melden sich Jochen Breyer, Christoph Kramer und Per Mertesacker wieder live aus dem Wembley-Stadion in London mit der Vorberichterstattung zum großen Finale, das um 21 Uhr angepfiffen wird. Das Finale kommentiert Oliver Schmidt.

Beide Halbfinal-Spiele in voller Länge im Re-Live auf DF1

Auch DF1 spielt mit im Champions-League-Konzert der Großen, wenn auch nicht die erste Geige. © Screenshot digitalfernsehen.de

Die Highlights aller Partien aus der Champions League werden übrigens auch kostenlos über das neue Free-Angebot von DAZN verfügbar sein. Um Zugriff darauf zu erhalten, benötigen Fans lediglich einen DAZN-Account – wenn sie keinen bestehenden Account haben, können sie einfach einen neuen auf dazn.com/home erstellen. Darüber hinaus können Fußballfans dank einer Kooperation seit neuestem auch ausgewählte Spiele in voller Länge im Re-Live immer Freitagabends auf dem Free-TV-Sender DF1 sehen. Das Hinspiel der Dortmunder läuft am 3. Mai ab 20.05 Uhr, während das Rückspiel der Bayern am 10. Mai, dann ebenfalls um kurz nach acht Uhr abends startet.