Fury vs. Usyk: Boxkampf heute live bei DAZN

Das wohl größte Duell im Schwergewicht-Boxen steht heute an: Tyson Fury gegen Oleksandr Usyk. Die Live-Übertragung gibt es bei DAZN.

Am Samstag, 18. Mai, steigt der Boxkampf Fury gegen Usyk. Die beiden Schwergewichte aus Großbritannien und der Ukraine treffen in der Kingdom-Arena in Riad (Saudi-Arabien) aufeinander. Los geht es um 15.15 Uhr, der Hauptkampf wird ab ca. 0 Uhr erwartet.

Das Ziel von WBC-Weltmeister Fury (35 Kämpfe, 34 Siege, ein Remis): Er will gegen WBA-, WBO- und IBF-Champion Usyk (21 Kämpfe, 21 Siege) unumstrittener Weltmeister werden. Zuletzt hatte diesen Status Lennox Lewis inne, das ist allerdings 25 Jahre her: 1999 beanspruchte Lewis die WBA-, WBC-, und IBF-Gürtel für sich.

DAZN zeigt Fury – Usyk heute live als PPV

© DAZN

DAZN überträgt das Box-Highlight als PPV (pay per view), also als zubuchbares Einzelevent, das nicht im regulären Programm enthalten ist. Die Kosten betragen 24,99 Euro für PPV zusätzlich zum DAZN-Abo. Die günstigste Möglichkeit, den Fight zu sehen, ist dabei das World-Abo für 6,99 Euro (Jahresabo-Preis) bzw. 9,99 Euro (Monatsabo-Preis). Denn PPV steht allen DAZN-Kunden zur Verfügung, unabhängig von ihrem Paket.

Für Kampfsport-Fans empfiehlt sich jedoch das Super Sport-Abo für 19,99 Euro (Jahresabo-Preis) bzw. 24,99 Euro (Monatsabo-Preis). Dieses enthält nämlich alle UFC- und PFL-Kämpfe.

Lesen Sie bei Interesse auch: Emotionaler Abschied von DAZN-Moderator Schlüter

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das jedoch keinerlei Auswirkung.