„Das große Promibacken“: Sat.1 startet neue Staffel

Zum fünften Mal backen die Kandidaten um die Gaumen-Gunst der Jury. Auch der „Sat.1-Frühstücksfernsehen“-Moderator Daniel Boschmann schwingt den Löffel.

Ab heute laufen die Öfen wieder heiß. Um 20.15 Uhr startet Sat.1 mit acht frischen Kandidaten in die fünfte Staffel von „Das große Promibacken“. Welcher der Back-Neulinge oder Hobby-Bäcker kann die Juroren Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs von seinem Backwerk überzeugen? Und wer nimmt am Ende den Goldenen Cupcake mit nach Hause und gewinnt 10.000 Euro für einen guten Zweck?

Diesmal dabei sind Daniel Boschmann, Barbara Wussow, Pascal Hens, Ekaterina Leonova, Franziska Knuppe, Jürgen Milski, Mirja du Mont oder Luca Hänni. In jeder Sendung müssen sie drei Backherausforderungen meistern und am Ende muss jeweils ein Promibäcker „Das große Promibacken“ verlassen.

„Sat.1-Frühstücksfernsehen“-Moderator Daniel Boschmann freut sich besonders auf die Show. „Mein Ziel ist es, zu zeigen, dass wirklich jeder backen kann“, sagt er. „Ich möchte eine Herausforderung meistern, die völlig außerhalb meiner Komfort-Zone ist“. Boschmann hegt sogar Pläne für ein Back-Spezial im TV: „‚Boschmanns Backen für Blöde‘. Mit dem Backen geht es jetzt erst los!“.

Anschließend an „Das große Promibacken“ geben sechs „Promibäcker“ wöchentlich Einblicke in ihre eigenen „Back-Stuben“ zu Hause. In „Promis backen privat“ ab 23 Uhr bei Sat.1 kreieren die ehemaligen Gewinner Ross Antony, Jochen Bendel, Janine Kunze, Gil Ofarim, Stefanie Hertel sowie der diesjährige Gewinner erneut ihren Lieblingskuchen für die Zuschauer.