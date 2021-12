Das ist der neue „Bachelor“

Anzeige

Der Frankfurter Dominik Stuckmann ist neuer „Bachelor“ bei RTL.

Ab 26. Januar 2022 wird der 29-Jährige in der Flirtshow Rosen verteilen, wie der Sender am Mittwoch mitteilte. „Bei Dominik Stuckmann könnte es eigentlich kaum besser laufen“, preist RTL den Showkandidaten an. „Der 29-Jährige übt gleich mehrere Jobs aus, die ihn erfüllen – und das nicht nur in Frankfurt am Main, sondern auch unter der Sonne Gran Canarias. Familie und Freunde, die ihn supporten und glücklich machen, hat er – doch eines fehlt: Die große Liebe.“

Das war „Der Bachelor“ 2021

„Der Bachelor“ sucht die Liebe seines Lebens

Der gebürtige Hesse arbeitet als IT-Spezialist. Der 1,90 Meter-Mann sagte im RTL-Interview: „Ich erwarte, die Zeit meines Lebens zu haben und im besten Fall die Liebe meines Lebens zu finden. Deshalb mache ich mit. In den letzten Monaten war ich sehr zurückgezogen und bin jetzt einfach wieder Feuer und Flamme, raus in die Welt zu gehen. Ein super Abenteuer, auf das ich richtig Bock habe.“ Er ist laut RTL seit neun Monaten Single. Bis vor wenigen Jahren spielte der TV-Kandidat Tischtennis auf Leistungsniveau und besuchte eine Elite-Sportschule. (dpa)

So tickt Dominik Stuckmann

Abenteuerlustig – das ist Dominik schon immer. Außerdem beschreibt er sich als zielstrebig und ehrgeizig. „Einfach machen, nicht so viel nachdenken“ ist seine Einstellung, die ihn sowohl beruflich als auch privat bereits weit gebracht hat: Bis vor wenigen Jahren spielte Dominik Tischtennis auf Leistungsniveau, besuchte eine Elite-Sportschule und studierte nach dem Abitur Sportwissenschaften und -management. Weil in seiner Brust aber auch schon immer ein Unternehmerherz schlug, entschied er sich schließlich für eine berufliche Laufbahn in der Wirtschaft. Neben seinem Job als IT-Specialist berät und investiert Dominik in Start-ups und setzt verschiedene Immobilienprojekte um.

„In den Schoß gefallen ist mir das alles nicht“, sagt der sportliche Unternehmer, „ich habe viele Nächte durchgemacht und vieles hat darunter gelitten.“ Zum Beispiel die Liebe. Seine letzte Beziehung hielt sechs Jahre, ging vor neun Monaten schließlich in die Brüche. Daraufhin zog Dominik nach Gran Canaria, in die Finca seines Opas: „Das war super, um mal in mich selber reinzuschauen und alles drumherum auszublenden. Der richtige Schritt!“ Auch wenn Dominik die Zeit auf der Sonneninsel genießt, ist er auch in Frankfurt am Main, wo er geboren und aufgewachsen ist, noch immer verwurzelt. Kontakt zu Freunden und Familie hält er täglich, denn: „Ich bin super glücklich, aber ungerne alleine. Ich will mein Glück teilen können.“ Und das am allerliebsten mit der richtigen Frau an seiner Seite. (Quelle: RTL)