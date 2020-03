Das läuft zu Ostern auf Sky

Neben allen „Harry Potter“-Teilen und dem ersten Spin-off der „Fast & Furious“-Reihe zeigt Sky zu Ostern auch noch viele andere Filme und Serien – darunter auch mehrere TV-Premieren.

Ostern kann kommen: Am 3. April geht es schon los mit dem Familien-Hit „Pets 2“. Später, am Karfreitag, den 10. April, wird die Beatles-Komödie „Yesterday“ erstmals im deutschen Fernsehen auf Sky Cinema Premieren zu sehen sein. Der Film ist auch auf Abruf bei Sky verfügbar.

Ein weiteres Highlight sind alle „Harry Potter“-Filme, die vom 9. April bis zum 26. April rund um die Uhr auf dem Sender „Sky Cinema Harry Potter HD“ gezeigt werden. Mit Sky Q kann man die Filme sogar in UHD anschauen. Zudem sind die Filme auf Abruf verfügbar.

Ab Ostersonntag, 12. April, sind Jason Statham und Dwayne Johnson in „Fast & Furious: Hobbs & Shaw“, dem ersten Spin-off aus dem „Fast & Furious“-Universum, zu sehen.

Quentin Tarantinos oscarprämierter Film „Once Upon a Time in …“ mit Brad Pitt und Leonardo DiCaprio ist dann am Ostermontag, 13. April, auf Sky Cinema Premieren zu sehen. Die nächste TV-Premiere findet am 17. April mit dem Sci-Fi-Hit „X-Men: Dark Phoenix“ statt.

Und auch Serienfans kommen auf ihre Kosten: Die Serie „9-1-1“ geht am 22. April in die zweite Hälfte der dritten Staffel. Doch schon davor, am Aschermittwoch, 8. April, startet mit „9-1-1: Lone Star“ ein Spin-off der Feuerwehrserie. Dabei wird Rob Lowe von Liv Tyler unterstützt.

Am 15. April startet dann mit „The L-Word: Generation Q“ ein weiteres Spin-off. Kurz nach Ostern, am 24. April startet schließlich die zweite Staffel des Sky Originals „Das Boot“.