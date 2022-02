Das League-Cup-Finale Liverpool – Chelsea heute live im Pay-TV und online

Anzeige

Heute steht das Finale im englischen League Cup an: Das Spiel Liverpool gegen Chelsea kann man hierzulande als Livestream und im Pay-TV verfolgen.

Die Partie ist gleichzeitig auch das Duell der deutschen Trainer Jürgen Klopp und Thomas Tuchel. Während in der Premier League der 27. Spieltag absolviert wird, kämpfen Liverpool und Chelsea im League-Cup-Finale ab 17.30 Uhr um den Titel. Beide Übungsleiter wollen dabei den ersten Ligapokal mit ihren jeweiligen Mannschaften gewinnen. Die Rechte für die Übertragung des Wettbewerbs in Deutschland liegen bekanntlich bei DAZN. Die Sportplattform bietet das Finale online und im Pay-TV an.

Chelsea-Eigner Roman Abramowitsch zog sich im Übrigen nur einen Tag vor dem League-Cup-Finale von der Spitze des FC Chelsea zurück. Jüngst wurden aufgrund seiner Nähe zum russischen Präsidenten Putin zunehmend kritische Stimmen laut, die Sanktionen gegen Abramowitsch als auch Chelsea forderten.

Im Pay-TV läuft die Partie derweil auf DAZN 2. Den Sender kann man unter anderem über Vodafone GigaTV und Sky empfangen. Während man bei letzterer Option aber darauf hinweisen muss, dass es noch kurze Zeit dauert, bis die linearen DAZN-Sender bei Sky auch für Kabelkunden verfügbar sind. DIGITAL FERNSEHEN berichtete exklusiv.

