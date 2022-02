DF-Exklusiv: DAZN-Sender endlich auch für Sky-Kabelkunden

Anzeige

Es ist (fast) so weit: Die Kabel-Kunden von Sky bekommt endlich auch die linearen DAZN-Sender zu sehen. Ein kleines Bisschen dauert es aber noch.

Wir schreiben den 27. Spieltag der Bundesliga, es ist März im Jahre 2022: Die beiden Sender DAZN 1 und 2 sind nun auch für Kabelkunden bei Sky verfügbar. Genau diese Leute sitzen, gefangen in Gefühlsausbrüchen irgendwo zwischen „Endlich, endlich, endlich“ und „Warum hat das so lange gedauert“, in dem gerade beschrieben Zukunftsszenario wohl ein ganzes Wochenende vorm Fernseher und gucken Bundesliga-Fußball, wie er früher mal bei Sky war. Alle Spiele (live), alle Tore (live).

So selbstverständlich wie dieser Umstand früher einmal war, so utopisch kam er Kabelkunden von Sky innerhalb der letzten Monate wohl vor. Die beteiligten Parteien, Vodafone und Sky, gehen zwar noch nicht so weit, ein konkretes Datum zu nennen. Mitte März sind die DAZN-Sender nach DIGITAL FERNSEHEN-Informationen aber auch für Sky-Kabelkunden verfügbar, wie ein Sprecher des Unternehmens bestätigte. Dies deckt sich ebenfalls mit einem Moderatoren-Eintrag aus dem Sky-Community-Forum. Vorausgegangen ist offensichtlich eine Einigung zwischen dem Pay-TV-Anbieter und Vodafone, das die beiden Sender erst seit Kurzem in seinem gesamten Verbreitungsgebiet feilbietet.

Sky-Kabel-Kunden mussten acht Monate auf die DAZN-Sender warten

Hierfür wiederum dürften die Ursachen in der sich noch immer in der Schwebe befindlichen Netzharmonisierung im Vodafone-Kabel, zwischen ehemaligen Kabel-Deutschland- und Unitymedia-Gebieten liegen. In Letzteren gibt es DAZN 1 und 2 wie erwähnt erst seit Mitte Februar (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Im Gegensatz zur Peu-à-Peu-Strategie von Vodafone, macht Sky die DAZN-Sender nun einheitlich zugänglich.

Satelliten-TV-Nutzer waren bei Sky hingegen bereits Anfang Juli 2021 an der Reihe. Außerhalb des Ex-Untiymedia-Territoriums hatte Vodafone wiederum bereits im November 2020 als erster Anbieter DAZN 1 und 2 angefangen anzubieten. Rund um den 15. März herrscht dann gleiches Recht für alle Sky- und Vodafone-Kunden.

