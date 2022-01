Das nächste Sky Original: Thrillerserie „The Fear Index“ – ab Februar

Anzeige

Sky präsentiert einen exklusiven ersten Blick auf die brandneue Sky Original Thrillerserie „The Fear Index“ mit Schauspielstar Josh Hartnett („Penny Dreadful“) in der Hauptrolle.

Josh Hartnett spielt dabei Dr. Alex Hoffman, ein Technologie-Genie, das einen wahren Alptraum erlebt – die schlimmsten 24 Stunden seines Lebens. An seiner Seite spielen Arsher Ali („The Ritual“, „Informer“) als sein Hedgefonds-Geschäftspartner und bester Freund Hugo, Leila Farzad („I Hate Suzie“, „Innocent“) als seine Frau Gabby Hoffman und zudem Grégory Montel („Call My Agent“) als Detective Leclerc. Hier schon einmal ein Trailer zur Einstimmung:

Über das neu Sky Original „The Fear Index“

Dr. Alex Hoffman stellt Investoren VIXAL- 4 vor. Ein KI-gesteuertes System, das die Angst an den Finanzmärkten ausnutzt und blitzschnell arbeitet, um große Gewinne zu erzielen. Das Versprechen sind Milliarden, die Reichen sind bereit, noch reicher zu werden. Aber dies ist nicht der Tag, den Alex und sein Geschäftspartner Hugo geplant hatten. Was folgt, ist eine atemlose Reise durch die schrecklichsten 24 Stunden von Alex‘ Leben – zwischen Realität, Erinnerung und paranoider Fantasie. Dabei wird er gezwungen, alles zu hinterfragen, was er mit eigenen Augen sieht.

„The Fear Index“ wird im Februar 2022 auf Sky Atlantic und Sky Ticket angeboten werden und dann in allen Sky Märkten verfügbar sein. Der internationale Vertrieb von „The Fear Index“ wird dabei von NBCUniversal Global Distribution im Auftrag von Sky Studios übernommen.

Wen auch die Sky-Highlights bis zur Premiere von „The Fear Index“ interessieren, dem sei der DIGITAL FERNSEHEN-Artikel mit den Höhepunkten des restlichen Januars ans Herz gelegt.

Quelle: Sky Deutschland