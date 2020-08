„SchleFaZ“-Sommerfilme starten heute bei Tele5

Anzeige

Aliens, Riesenspinnen und Heimat-Erotik: „Die schlechtesten Filme aller Zeiten“, kurz „SchleFaZ“, sind auch im Sommer bei Tele 5 wieder mit von der Partie.

Von wegen Sommerloch: Aus den Untiefen der Unterhaltungsindustrie haben Oliver Kalkofe und Peter Rütten wieder den „überlebensverbissensten-resistent-und-beschissenen-B-Movie-Bodensatz“ zurück ans Tageslicht gehoben. Der Sommer ist somit gerettet. Also ab in die Hängematte, im Hawaiihemd und mit Cocktail in der Hand, einfach freitags Tele 5 schauen.

Ab dem heutigen 14. August nehmen sich Oliver Kalkofe und Peter Rütten bei „SchleFaZ – Die schlechtesten Filme aller Zeiten“ wieder sechsmal Schrottfilme vor: Singen mit Pia Zadora und den „Rock Aliens“ – der 111. SchleFaZ übrigens, Fotoshooting in den Pyramiden mit „Die Mumie des Pharao“, Heimat-Erotik in der Kohlemine mit „Lass jucken, Kumpel“, „Angriff der Riesenspinne“ – der Titel spricht für sich, auf Weltall-Streife mit „Dollman – Der Space Cop“ sowie Dolph Lundgren als He-Man in „Masters of the Universe“.

Die Trashfilmschatzjäger Oliver Kalkofe und Peter Rütten eröffnen also auch dieses Jahr wieder die „SchleFaZ“-Sommerfestspiele.

Alle Filme der „SchleFaZ“-Sommerstaffel 2020:

„Rock Aliens“ am 14. August, ca. 22.15 Uhr

„Die Mumie des Pharao“ am 21. August, ca. 22.15 Uhr

„Lass jucken, Kumpel“ am 28. August, ca. 22.15 Uhr

„Angriff der Riesenspinne“ am 4. September, ca. 22.15 Uhr

„Dollman – Der Space Cop“ am 11. September, ca. 22.15 Uhr

„Masters of the Universe“ am 18. September, ca. 22.15 Uhr