ZDF-Magazin „Volle Kanne“ zieht temporär um

Raus aus dem Studio – rein in den Hafen: Das ZDF-Servicemagazin „Volle Kanne“ sendet künftig aus dem Yachthafen in Düsseldorf auf einer schwimmenden Plattform.

Passend zum neuen Setting wird die ZDF-Sendung „Volle Kanne“ ihren Fokus auf Themen rund um den Wassersport und Urlaub, aber auch Klima- und Gewässerschutz richten. Den Aufschlag macht Sängerin Lotte, die auf dem Sonnendeck ihren neuen Song performen wird. ZDF-Südamerika-Korrespondent Christoph Röckerath hat eine Doku über die Anden im Gepäck, Simon Böer seinen aktuellen Film „Sommer auf drei Rädern“. Mit Klimaforscher Mojib Latif spricht Moderatorin Nadine Krüger darüber, was in Sachen Klimaschutz unternehmen werfen muss. Schauspielerin Rosalie Thomass ist in diesem Sommer in gleich zwei Kinofilmen zu sehen. Zu Gast sind außerdem ZDF-Sportmoderator Rudi Cerne, Bestseller-Autorin Mirna Funk, Schauspieler Kai Scheve, die Multi-Instrumentalistin Charly Klauser sowie Kanu-Olympiasieger und ZDF-Experte Ronald Rauhe.

„Volle Kanne“ widmet sich dem maritimen Lebensgefühl

Tipps und Rezepte rund gibt es dementsprechend auch, mit sommerlichen Köstlichkeiten und kühlen Drinks. Mick Wewers ist am Dortmunder Phönixsee unterwegs, Mona Ameziane gibt Buchtipps rund ums Thema Wasser und Artenschützer Christian Ehrlich informiert über den Lebensraum Meer. ZDF-Royal-Expertin Julia Melchior weiß, wo die Adeligen gerne ihren Urlaub verbringen.

Außerdem geht es um die Frage, was auf deutschen Gewässern erlaubt ist. Dazu gibt es Reisetipps, Reportagen von Badeseen oder Tipps zur Wassergewöhnung für Kinder. Ebenso spielt „Volle Kanne“ Sommerhits von den 1960er Jahren bis heute.

Seit Anfang des Jahres haben das ZDF-Landesstudio und die tägliche Live-Sendung „Volle Kanne“ im Düsseldorfer Medienhafen ein neues Zuhause gefunden. Der Standort des WDR zwischen Landtag, Fernsehturm und den Gehry-Bauten liegt passenderweise direkt neben dem Düsseldorfer Yachthafen. Von dort wird „Volle Kanne“ ab Dienstag, den 2. August, bis Freitag, den 12. August, senden. Das Moderatoren-Team Nadine Krüger und Florian Weiss wird ihre prominenten Gäste montags bis freitags zwsichen 9.05 Uhr und 10.30 Uhr begrüßen.

