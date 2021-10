Dennis Rodman – Jenseits von Gut und Böse heute im TV

Anzeige

Der ehemalige NBA-Profi Dennis Rodman zählt zu den bekanntesten Sportlern der Welt. Der bunte Hund der NBA hat aber auch andere Seiten zu bieten, die Geo Television heute in einer Prime-Time-Reportage ergründet.

Mit seinen Mannschaftskollegen Michael Jordan und Scottie Pippen erringt er damals dreimal in Folge die NBA-Meisterschaft. Für den ehemals schüchternen Rodman ist der Weg an die Spitze jedoch oft mehr als steinig. Als „schwarzes Schaf der NBA“, versucht er zeitlebens seinen Platz im Leben zu finden.

Dabei ist er fünfmal Meister in der besten Basketballliga der Welt geworden. In der Defensive kam kaum jemand an dem Bad Boy vorbei. Rodman genoss jedoch auch das Rampenlicht. So ließ er sich beispielsweise in einem Brautkleid ablichten und erzählte dabei, dass er vor habe, sich selbst zu heirateten. Der nach eigenen Angaben bisexuelle Vegetarier war de facto dreimal verheiratet, die aufmerksamkeitserregendste Liaison war dabei wohl die mit „Baywatch“-Star Carmen Electra.

Gezeigt wird der Aufstieg von einem zeitweise obdachlosen, jugendlichen Flughafenhausmeister, dessen verspäteter, außergewöhnlicher Wachstumsschub ihn zu einem kleinen Schulstar im Südosten des Bundesstaates Oklahoma machte und welcher später in der US-Profiliga NBA spielte.

In jüngerer Vergangenheit machte Rodman aber auch politisch von sich reden. So besuchte er unter großem Interesse der Weltöffentlichkeit Nordkorea und traf dort Diktator Kim Jong-un. Er setzte sich auch für die außenpolitische Linie von Ex-US-Präsident Donald Trump.

