„Der Deutsche Comedypreis“ im Oktober auf Sat.1

Anzeige

Anfang Oktober werden die besten Comedians in neuen Kategorien aus verschiedenen Medien mit dem „Deutschen Comedypreis“ ausgezeichnet – zum ersten Mal auf Sat.1.

„Der Deutsche Comedypreis“ ist von RTL zu Sat.1 gezogen (DF berichtete): Am Freitag, den 2. Oktober, werden in einer Live-Show um 20.15 Uhr die besten Comedians und Sendungen sowohl aus dem klassischen, linearen TV als auch aus der digitalen Welt ausgezeichnet – auch in den neuen Kategorien des besten Comedy-Podcasts und der besten Moderation. Die Preisverleihung ist sowohl auf Sat.1 und bei Joyn zu sehen.

Ab Anfang September können die Zuschauer online in neun Kategorien für ihre Lieblings-Künstler abstimmen.

„Der Deutsche Comedypreis“ in der Publikumswahl:

1. Beste Comedy-Show

2. Beste Comedy-Serie

3. Beste Satire-Show

4. Bester Komiker

5. Beste Komikerin

6. Bester Newcomerin / Bester Newcomer

7. Beste Sketch-Comedy

8. Bester Comedy-Podcast (neue Kategorie)

9. Beste Moderation (neue Kategorie)