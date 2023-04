„Der Fall Jesus“: Jan Josef Liefers und Michael Tsokos stellen Kreuzigung nach

Anzeige

„Die Passion“ fällt dieses Jahr aus, dafür zeigt RTL die Dokumentation „Todesrätsel mit Tsokos und Liefers – Der Fall Jesus“.

Der Schauspieler Jan Josef Liefers und der Rechtsmediziner Michael Tsokos untersuchen in dem TV-Special an Ostern, wie Jesus Christus wirklich starb. Dafür reisen sie laut RTL-Angaben „nach Jerusalem, besichtigen die Grabeskirche und hängen den 20-jährigen Henning ans Kreuz.“ In einer früheren Ausgabe von „Todesrätsel mit Tsokos und Liefers“ sind die beiden bereits dem Tod von Whitney Houston auf den Grund gegangen.

Liefers und Tsokos ermitteln im „Fall Jesus“

Wie man der RTL-Ankündigung entnehmen kann, soll anhand des Probanden Henning untersucht werden, wie belastend die Kreuzigung für den menschlichen Körper sein kann. Am Donnerstag (6. April) kann man das Resultat der Studie dann um 22.35 Uhr bei RTL sehen. Zudem steht „Todesrätsel mit Tsokos und Liefers – Der Fall Jesus“ auf Abruf bei RTL+ bereit.

Quelle: RTL

