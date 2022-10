Die Kreuzigung fällt aus: RTL zeigt 2023 nicht „Die Passion“

Anzeige

Das in diesem Jahr mit Thomas Gottschalk als Erzähler und Sänger Alexander Klaws als Jesus inszenierte Bibel-Musical „Die Passion“ wird zumindest 2023 nicht in das RTL-Programm zurückkehren.

Der RTL-Sprecher teilte am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Köln mit: „Leider wird es die Passion im nächsten Jahr nicht geben“. Zugleich sei man aber „optimistisch, das Musik-Live-Event in 2024 umsetzen zu können“ und gehe „in die entsprechende Planung“. Zu den konkreten Gründen äußerte sich der Sender nicht.

In „Die Passion“ hatten im vergangenen April Schauspieler und Sänger die Leidensgeschichte Jesu in einer modernen Variante mit Hilfe deutscher Popsongs nachgespielt. In der Ruhrgebietsstadt Essen war dafür eine große Bühne aufgebaut worden. Der einstige „Deutschland sucht den Superstar“-Sieger Alexander Klaws spielte Jesus, „Wetten, dass..?“-Altmeister Thomas Gottschalk fungierte als Erzähler. Schauspieler Henning Baum („Der letzte Bulle“) war als Pontius Pilatus zu sehen.

Musik-Event „Die Passion“ kommt vielleicht 2024 zurück

Die Quote war damals durchaus beachtlich. Ein Millionenpublikum verfolgte, wie Klaws als Heiland durch die Stadt Essen der Jetztzeit streifte, an einer Imbissbude Brot und Currywurst für das Abendmahl holte und am Ende zum Tode verurteilt wurde. In den sozialen Netzwerken bot die ungewohnte Mischung aus modernem Anstrich, Theologie und allerhand Promis in Nebenrollen (etwa Ex-Fußballmanagers Reiner Calmund) zugleich reichlich Gesprächsstoff.

RTL hatte nach der Ausstrahlung eigentlich erklärt, über eine erneute Inszenierung bereits 2023 nachzudenken. „Die Passion“ sei „auch für 2023 geplant“, hieß es damals in einer Mitteilung. Nun kommt es anders.

