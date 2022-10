„The Walking Dead“: finale Staffel startet auf RTLZwei

Anzeige

„The Walking Dead“ wird bald auch im Free-TV auf RTLZwei zum Abschluss gebracht. Der Starttermin für die finale elfte Staffel steht kurz bevor.

Auf dem kostenplflichtigen Streamingdienst Disney+ läuft die finale Staffel von „The Walking Dead“ bereits wöchentlich mit je einer Folge. Im Free-TV zieht in Kürze auch RTLZwei nach. Von Freitag, den 21. Oktober, bis Montag, den 24. Oktober, zeigt RTLZwei zuerst die letzten Episoden der zehnten Staffel als Free-TV-Premiere im Nachtprogramm jeweils im Doppelpack. In der Nacht von Montag zu Dienstag, den 25. Oktober ab 0.20 Uhr, startet dann auch die elfte Staffel im RTLZwei-Programm und wird von da an täglich gegen Mitternacht in Doppelfolgen gesendet.

„The Walking Dead“ 11. Staffel ab 25. Oktober auf RTLZwei

Während sich zu Beginn der elften Staffel von „The Walking Dead“ ein Teil der Gruppe im Kampf auf Leben und Tod gegen die Reapers befindet, wird die Gruppe in Alexandria von Mutter Natur mit sintflutartigen Regenfällen auf eine harte Probe gestellt. Die Welt bricht sprichwörtlich zusammen. Inzwischen ist das Leben im Commonwealth nicht so idyllisch wie es scheint. Während einige neue Hoffnung schöpfen, werden andere an einen Punkt gedrängt, an dem es kein Zurück mehr gibt. Eins ist gewiss: Das Leben hängt in der Schwebe und jede Entscheidung droht ihre Zukunft, ihr Überleben und ihre Gemeinschaft drastisch zu verändern.

