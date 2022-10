Nackt-Dating auf RTLZwei bei „Naked Attraction“

Anzeige

Im Oktober suchen auf RTLZwei Singles wieder nach einem potentiellen Partner in fünf neuen Folgen „Naked Attraction“. Der Name ist Programm. Sowohl Mann als auch Frau zeigen sich komplett unverhüllt.

Im Mittelpunkt der Dating-Show „Naked Attraction“ soll „die Liebe für den Allerweltskörper“ stehen. Die Kandidatinnen und Kandidaten stehen – zunächst noch verdeckt von einem Sichtschutz – hüllenlos in einer Glasbox. Dieser fährt dann Stück für Stück nach oben, sodass das Gesicht erst zum Schluss zu sehen ist. Die Suchenden entscheiden auf Basis der körperlichen Anziehung, wen sie kennenlernen möchten.

„Naked Attraction“ wird auch auf RTL+ abrufbar sein

Die 32-jährige Aina möchte bei „Naked Attraction“ den passenden Partner finden. Als Musikproduzentin schwingt sie oft das Tanzbein und ist auf wilden Parties unterwegs. Auch der oder die Suchende wird sich am Ende ausziehen. Ebenfalls auf der Suche ist die bisexuelle Mal. Die Dessous-Designerin fühlt sich von Frauen und Männern gleichermaßen angezogen. Auch die anderen Singles verraten, von welchen körperlichen Äußerlichkeiten sie sich am meisten angezogen fühlen oder wer aufgrund bestimmter Merkmale von Anfang an nicht in Frage kommt.

Am Montag, den 10. Oktober, sendet RTLZwei um 22.15 Uhr eine von fünf neuen Folge „Naked Attraction“. Die Episoden sind jeweils sieben Tage vor der Ausstrahlung bei RTL+ verfügbar und danach weitere 30 Tage kostenlos abrufbar.

Quelle: RTLZwei

Bildquelle: Naked Attraction: RTL