„Der heiße Stuhl“ bleibt im Programm: Heute wieder „Stern TV“-Spezialausgabe

Kürzlich feierte „der heiße Stuhl“ sein TV-Comeback innerhalb einer Stern TV-Sonntagsausgabe – nicht ohne geteilte Reaktionen darauf. Heute ist wieder so weit.

„Stern TV“ mit Frauke Ludowig und Nikolaus Blome rückt am kommenden Sonntag um 22.15 Uhr bei RTL erneut Themen in den Fokus, die die Menschen bewegen und ihre Lebenswirklichkeit betreffen – relevant, meinungsstark und unterhaltsam zugleich.

Dafür sorgen die Gäste Schauspielerin Elena Uhlig, „Let´s Dance“-Juror Joachim Llambi und Fernsehkoch Nelson Müller sowie die weiteren Diskutanten Schauspieler Peter Brownbill und Jürgen Röhr, Ex-Polizist und Gründer der Selbsthilfegruppe „Schusswaffenerlebnis“, der bei einem Einsatz angeschossen und danach 85 Tage im Koma lag.

Sie diskutieren unter anderem über den Polizistenmord in Rheinland-Pfalz, die zunehmende Verrohung der Gesellschaft sowie die derzeit auch in Deutschland kontrovers geführte Sprach-Debatte rund um Schneewittchen – mit oder ohne die sieben Zwerge – und die Frage, was man noch sagen darf und was nicht?

Auf dem „Heißen Stuhl“ nimmt am Sonntag wieder ein Gast mit einer provokanten Aussage Platz, die im Studio und Zuhause für Zündstoff sorgen wird.

Quelle: RTL