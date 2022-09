Der heutige ZDF-Samstagskrimi „In Wahrheit – Unter Wasser“

Anzeige

Das ZDF zeigt heute einen neuen Krimi der „In Wahrheit“-Reihe. Im Grenzgebiet zwischen Deutschland und Frankreich ermittelt Kommissarin Mohn einen Mord in den eigenen Reihen.

„Der Tote ist einer von uns“, sagt Kommissarin Mohn zu ihrem Kollegen. Hat er sich selbst das Leben genommen, gibt es Verbindungen zu einem Mord vor mehr als 13 Jahren? Damals saß der vermeintliche Mörder Willy Foss scheinbar unschuldig im Gefängnis. Er habe das Mädchen damals nicht umgebracht. Polizist Rene Schubecker habe den Falschen verhaftet.

Nun ist die Polizei bei Foss aufgeschlagen, weil eben jener Polizist Schubecker tot im Wasser trieb. Erschossen. Auf den ersten Blick sieht es wie Suizid aus. Doch Kommissar Freddy Breyer (Robin Sondermann) will das nicht glauben. Rene war sein Freund. Mit seiner Kollegin Judith Mohn (Christina Hecke) und dem Team, will Breyer herausfinden, was hinter Schubeckers Tod steckt.

Die Krimi-Reihe „In Wahrheit“ soll auf wahren Begebenheiten basieren

Die „In Wahrheit“-Reihe spielt im deutsch-französischen Grenzgebiet. Sie ist den Angaben nach von wahren Begebenheiten inspiriert. Die ersten fünf Teile sahen laut ZDF dort zwischen viereinhalb und mehr als sieben Millionen Menschen. Jeweils ein paar Monate vorher sind die Folgen bei Arte zu sehen. Den aktuellen Fall hat Arte im Februar gezeigt.

Der Film kommt unaufgeregt daher. Ohne Spezialeffekte, ohne blutige Gewaltszenen, ohne große Wortgefechte. Und doch hält das Buch von Zora Holt (Regie: Miguel Alexandre) für Krimifreunde eine gewisse Spannung bereit. Jene, vor allem die erprobten Krimi-Zuschauer, könnten auch schnell auf die richtige Fährte kommen. Das ZDF zeigt den Krimi „In Wahrheit – Unter Wasser“ heute um 20.15 Uhr. Der neueste Fall der Reihe ist bereits in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Bildquelle: saarbrücken: ZDF