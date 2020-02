Kickoff um 0.30 Uhr: Der Super Bowl Live im Free-TV und Stream

Den Super Bowl können Football-Fans ohne Zusatzkosten im Fernsehen schauen. Wer über keine TV-Empfangsmöglichkeit verfügt und das Jahreshighlight des US-Sports trotzdem verfolgen will, kann dies unter anderem mit einem Streaming-Abo tun.



ProSieben überträgt das Finale der NFL mit den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers in der Nacht zu Montag (0.30 Uhr) und bietet zudem einen Stream auf der Internetseite „ran.de“ an. Kommentatoren sind Jan Stecker und Patrick Esume. Der ehemalige NFL-Profi Björn Werner ist als Experte im Einsatz. Im Vorjahr hatten durchschnittlich 1,42 Millionen Menschen die Live-Übertragung des Super Bowls am frühen Montagmorgen gesehen.

Eine weitere Möglichkeit, das Spiel zu sehen, haben DAZN-Kunden. Der Streamingdienst überträgt ebenfalls und hat Martin Pfanner als Kommentator im Einsatz. Experten sind Sebastian Vollmer und Markus Kuhn.