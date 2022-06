Deutsche Fassung der HBO-Serie „We Own This City“ ab Mittwoch bei Sky

Anzeige

Von dieser Woche an können Sky-Kunden die HBO-Serie „We Own This City“ auch auf Deutsch schauen. Die Ausstrahlung erfolgt auf Sky Atlantic.

Die neue Miniserie “ We Own This City“ von den „The Wire“-Machern George Pelecanos und David Simon ist ab 29. Juni immer mittwochs ab 21.55 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic sowie auf dem Streamingdienst Wow und über Sky Q auf Abruf zu sehen. Immer wahlweise auf Deutsch oder im Original. Auch alle Staffeln von „The Wire“ stehen auf Abruf bereit.

Über „We Own This City“:

Basierend auf dem Buch des Reporters der Baltimore Sun, Justin Fenton, beschreibt „We Own This City“ den Aufstieg und Fall der Gun Trace Task Force des Baltimore Police Departments sowie die Korruption und den moralischen Zusammenbruch einer amerikanischen Stadt, in der die Politik der Drogenbekämpfung und Massenverhaftungen auf Kosten der eigentlichen Polizeiarbeit durchgesetzt wurden.

Jon Bernthal, bekannt für seine Rollen in „The Punisher“, „The Walking Dead“ und „The Wolf of Wall Street“, ist in der Hauptrolle zu sehen. Er verkörpert Sgt. Wayne Jenkins, der ehemalige Anführer der Task Force. Er wurde 2017 zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, die Bürger ausgeraubt, Durchsuchungen ohne Durchsuchungsbefehl durchgeführt und Drogen beschlagnahmt zu haben, die er dann einem Kollegen zum Weiterverkauf übergab.

Ausstrahlungstermine:

Ab 29. Juni immer mittwochs ab 21.55 Uhr auf Sky Atlantic sowie über den Streamingdienst Wow und Sky Q auf Abruf. Wöchentliche Ausstrahlung, wahlweise auf Deutsch oder im Original.

Quelle: Sky Deutschland

