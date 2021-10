„The Walking Dead“: Dann kommen die finalen Folgen zu Disney+

Anzeige

Disney+ gibt heute bekannt, dass „The Walking Dead“ in Deutschland ab dem 21. Februar 2022, um 9.00 Uhr mit acht neuen Episoden fortgeführt wird, nachdem heute die letzte Episode des ersten Teils des Finales veröffentlicht wurde. Die verbleibenden acht Episoden des aus insgesamt 24 Episoden bestehenden Finales werden dann im Laufe des Jahres 2022 erscheinen.

Der erste Teil des Finales endet heute mit der 8. Episode „Für Blut“ nach einem Drehbuch von Erik Mountain, inszeniert von Sharat Raju. Die Reapers verteidigen Meridian gegen eine angreifende Herde. Pope vermutet, dass Maggie hinter dem Angriff steckt, während Daryl vorsichtig vorgeht. Währenddessen versuchen die Bewohner von Alexandria, sich zu schützen, als ein heftiger Sturm sie den Walkern ausliefert.

„The Walking Dead“: Folge 9 von Staffel 11 lässt auf sich warten

„The Walking Dead” kehrt erst im Februar mit dramatischen Ereignissen zurück: Während sich ein Teil der Gruppe im Kampf auf Leben und Tod gegen die Reapers befindet, wird die Gruppe in Alexandria von Mutter Natur mit sintflutartigen Regenfällen auf eine harte Probe gestellt. Die Welt bricht sprichwörtlich zusammen. Inzwischen ist das Leben im Commonwealth nicht so idyllisch wie es scheint. Während einige neue Hoffnung schöpfen, werden andere an einen Punkt gedrängt, an dem es kein Zurück mehr gibt. Eins ist gewiss: Das Leben hängt in der Schwebe und jede Entscheidung droht ihre Zukunft, ihr Überleben und ihre Gemeinschaft drastisch zu verändern.

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.