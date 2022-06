Deutschland – Italien: So sieht man den Länderspiel-Klassiker heute im TV

Anzeige

Deutschland – Italien, bei kaum einem Länderspiel im europäischen Fußball schwingt so viel Dramatik und Geschichte mit. Nur eine Woche nach dem Nations-League-Hinspiel ist heute wieder so weit.

Da der ARD dieses Jahr noch überhaupt keine Rolle bei den bisherigen Nations-League-Übertragungen zu kam, ist diesen Dienstag im Mönchengladbacher Borussia Park erneut das ZDF am Zepter. Die vier Spiele vor der Sommerpause haben sich RTL und das Zweite aufgeteilt. Das für den Zuschauer ziemlich kurzfristige und teilweise unübersichtliche des Prozedere bei der Vergabe der Spiele könnte damit zusammenhängen, dass die TV-Rechte für Länderspiele der Nationalmannschaft außerhalb der großen Turniere nicht mehr so gefragt sind, wie noch einst – selbst wenn, wie in der Nations League die Gegner England, Italien und mit Abstrichen Ungarn heißen.

Deutschland – Italien: Das zweite Mal binnen einer Woche

RTL, ZDF und nach Medienberichten trotz bisheriger Abstinenz auch die ARD, zierten sich recht lange. So kamen die TV-Rechte erst kurz vor knapp unter den Hammer (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Die Einschaltquoten dokumentieren nun auch die gesunkene Attraktivität der Spiele für den gemeinen Zuschauer. Weder das Spiel gegen England (1:1) noch das Hinspiel gegen Italien (1:1) konnte in zweistellige Millionenbereiche vordringen.

Heute ergibt sich beim Länderspiel-Klassiker gegen Italien in Mönchengladbach letztmals vor der Sommerpause die Chance, eine höhere Quote zu erzielen. Das ZDF hätte bestimmt nichts dagegen. Dort läuft das Spiel ab 20.45 Uhr live. Die Vorberichterstattung beginnt um 20.15 Uhr.

