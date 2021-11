„Dexter: New Blood“: Alle Fakten zur Rückkehr des Serienkillers bei Sky

Anzeige

Die Serie „Dexter: New Blood“ mit Michael C. Hall als Deutschlands beliebtestem Serienkiller kehrt am 22. November zurück. Die zehn neuen Episoden sind immer wöchentlich montags um 21.15 Uhr auf Sky Atlantic zu sehen sowie parallel auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf verfügbar.

Zehn Jahre nachdem Dexter während des Hurricanes Laura verschwand finden wir ihn in „Dexter: New Blood“ quicklebendig und mit neuem Namen in der fiktionalen Kleinstadt Iron Lake, im Staat New York, wieder. Dexter mag sein neues Leben genießen, aber im Zuge unerwarteter Ereignisse in dieser eng verbundenen Gemeinschaft kehrt unweigerlich auch sein dunkler Begleiter zurück.

Neben Michael C. Hall kehrt auch der ursprüngliche „Dexter“-Star Jennifer Carpenter als seine Schwester Deb in einer neuen Version zurück. Jack Alcott spielt Dexters jugendlichen Sohn Harrison, der auf mysteriöse Weise in Dexters Leben zurückkehrt, nachdem er zehn Jahre von ihm getrennt war. Zur Besetzung gehören außerdem Julia Jones („The Mandalorian“), Alano Miller („Sylvie’s Love“), Johnny Sequoyah („Believe“) und Clancy Brown („The Crown“, „Billions®“). Clyde Phillips ist ebenfalls wieder als Showrunner an Bord. „Dexter: New Blood“ besteht aus zehn einstündigen Episoden.

Vor 15 Jahren startete „Dexter“

Die Originalserie „Dexter“ feierte im Herbst 2006 in den USA Premiere und zeigte Hall in der Hauptrolle als Dexter Morgan, ein komplizierter und zwiespältiger Experte für Blutspritzer bei der Polizei von Miami, der sich nebenbei als Serienmörder betätigt. Die Serie wurde zu einer der meistgelobten Fernsehserien und erhielt mehrere Emmy-Nominierungen als beste Fernsehserie sowie einen angesehenen Peabody Award im Jahr 2008 und wurde zweimal zu einer der zehn besten AFI-Fernsehserien gewählt.

Produziert von Showtime, Executive Producers von „Dexter: New Blood“ sind Clyde Phillips, Michael C. Hall, Scott Reynolds, Marcos Siega, Bill Carraro, John Goldwyn und Sara Colleton. Den internationalen Vertrieb verantwortet ViacomCBS Global Distribution Group.

Fakten zu „Dexter: New Blood“

Originaltitel: „Dexter: New Blood“

Genre:Thrillerserie

10 Episoden, á ca. 60 Minuten

USA 2021

Executive Producer: Clyde Phillips, Michael C. Hall, Scott Reynolds, Marcos Siega, Bill Carraro, John Goldwyn, Sara Colleton.

Autoren: Jeff Lindsay, Clyde Phillips. Showrunner: Clyde Philips.

Regie: Marcos Siega.

Darsteller: Michael C. Hall, Jennifer Carpenter, Jack Alcott, Julia Jones, Alano Miller, Johnny Sequoyah, Clancy Brown.

Ausstrahlung bei Sky

Ab 22. November 2021, montags um 21.15 Uhr, wöchentlich eine Episode auf Sky Atlantic sowie auf dem Streamingdienst Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf. Wahlweise auf Deutsch oder in der Originalfassung sowie in UHD-Qualität. Staffeln eins bis acht von „Dexter“ stehen ebenfalls auf Abruf zur Verfügung.

Weitere News zum Thema Sky: Paramount+ kommt zum Pay-TV-Anbieter – aber nicht exklusiv

Hinweis: Bei einigen Verlinkungen handelt es sich um Affiliate-Links. Mit einem Kauf über diesen Link erhält DIGITAL FERNSEHEN eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.