Paramount+ zum Deutschlandstart auch ohne Sky erhältlich

Nun wo die vierte Staffel „Star Trek: Discovery“ von Netflix abgezogen wurde (DIGITAL FERNSEHEN berichtete), stellt sich natürlich die Frage: Wie kann man Paramount+ zum Deutschlandstart beziehen?

ViacomCBS bringt Paramount+ gemeinsam mit Sky 2022 nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz. Einen genaueren Zeitpunkt haben die dabei involvierten Parteien bislang noch nicht kommuniziert. Abonnenten von Sky Cinema erhalten ohne Zusatzkosten Zugang zu Paramount+. Alle anderen Sky-Kunden können den Streamingdienst aber auch als Zusatzangebot zu ihrem Konto hinzubuchen.

Zu den Titeln, die im Laufe von 2022 in Deutschland, der Schweiz, Österreich, dem Vereinigten Königreich, Irland und Italien verfügbar sein werden, gehören eine Reihe von exklusiven Originals und aufregende Neuauflagen bekannter Hits, darunter „HALO“, „The Offer“ und die neue „iCarly“-Serie. Als internationale Heimat von Showtime wird Paramount+ „The Man Who Fell to Earth“, „Ripley“, „Super Pumped“ und „American Gigolo“ anbieten, zusätzlich zu beliebten Titeln von ViacomCBS, wie „Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre“, „Star Trek: Prodigy“ und „MTV Unplugged“. Der Dienst wird auch eine Sammlung von neuen Kinofilmen und beliebten Klassikern von Paramount Pictures bieten, unter anderem aus den Reihen „Mission Impossible“ und „Transformers“.

Was dabei aber ein wenig untergeht, ist der Umstand, dass man den Streamingdienst auch ohne Sky-Abo beziehen kann. Paramount+ wird in Deutschland, Österreich, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich, Irland und Italien über App (iOS und Android) verfügbar sein. Zudem können Endverbraucher den Streamingdienst über unterstützte Connected TV-Geräte und OTT-Plattformen ebenfalls direkt beziehen.

Informationen zum Preis und das Angebot an lokalen Inhalten werden nach ViacomCBS-Angaben jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

