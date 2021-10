„Star Trek“: Deutschlandstart der 4. „Discovery“-Staffel fix

Anzeige

„Star Trek: Discovery“ steht kurz vor dem Start in die vierte Staffel. Nun ist auch klar, ab wann die neuen Folgen in Deutschland bei Netflix zu sehen sind.

Auf der Brücke der Discovery kam es zum Ende der dritten Staffel zu einem Wechsel. Ab sofort hat Captain Burnham das Sagen. Die neuen Folgen der Star Trek-Serie unter seiner Ägide laufen hierzulande am 19. November bei Netflix. Im wöchentlichen Rhythmus kommen dann weitere Episoden. Immer stets einen Tag nach dem Start bei Paramount+ in den Vereinigten Staaten.

Interessant an der neuen Staffel ist auch, dass die Macher der „Star Trek“-Serie eine Rückkehr zu alten Tugenden planen. So sollen sich die neuen Abenteuer der Discovery wieder mehr dem Erkunden widmen. Immerhin hat die Crew gerade erst einen Zeitsprung von über 1000 Jahren hinter sich. In der fernen Zukunft hat das (titelgebende) Entdecken neuer Welten dementsprechend wieder deutlich mehr Gewicht.

Außerdem soll die Geschichte zum Beispiel wieder häufiger episodenhaft erzählt werden. Dementsprechend seltener sollen sich über mehrere Folgen überspannende Handlungsstränge vorkommen. Ein Manko an dem nicht zuletzt auch die erste Staffel „Star Trek: Picard“ krankte.