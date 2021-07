DF1-Relikt Junior wird 25

Anzeige

Kindersender Junior feiert in ein paar Tagen sein 25-jähriges Jubiläum. Passend dazu gibt es eine Sonderprogrammierung und Gewinnspiele.

„Bibi Blocksberg“ und „Biene Maja“ sind dabei, wenn Kindersender Junior nächste Woche sein 25-jähriges Jubiläum feiert. Am 28. Juli 1996 um 20 Uhr ging der Kinder- und Familiensender erstmalig on Air. Damals allerdings noch unter dem Dach des digitalen Senders DF1. Mittlerweile ist Junior fester Bestandteil des Programmangebots von Sky sowie Ocilion, blue (vormals Teleclub), Swisscom, UPC und Quickline. Zudem sendet er täglich von 6 Uhr bis 20 Uhr.

Entsprechend soll das Jubiläum auch gefeiert werden. Im Juni durften die kleinen Zuschauer ihre ganz persönlichen Geburtstagsglückwünsche einschicken. Egal ob als Zeichnung, Foto oder sogar als Videoclip. Viele dieser Einsendungen werden seit dem 1. Juli in einem eigenen Junior Geburtstagstrailer gezeigt, in dem auch viele der Serienhelden gratulieren.

Sonderprogrammierung

Am Mittwoch, 28. Juli, zeigt Junior dann den ganzen Tag eine 25-Jahre-Sonderprogrammierung. Dafür feiern alle Helden der beliebtesten Junior-Serien in speziellen Geburtstagsfolgen mit. Dabei sind unter anderem „Die Biene Maja“, „Leo Lausemaus“ und „Der kleine Nick“. Außerdem fegen dann „Bibi Blocksberg“ und „My Little Pony – Freundschaft ist Magie“ über den Bildschirm.

Außerdem läuft seit dem 1. Juli ein Geburtstags-Gewinnspiel auf der Homepage des Senders, bei dem es Tagespreise zu gewinnen gibt. Und als Hauptpreis winkt sogar ein luxuriöser Familienurlaub in einem Original Kinderhotel Europa. Am Geburtstag von Junior selbst wartet dann auch noch ein Familienticket für den Holiday Park Pfalz auf einen Gewinner.

Weitere Sendeinfos und alles zum Geburtstagsgewinnspiel gibt es auf der Junior-Website.

Programm am 28. Juli von 6 bis 20 Uhr:

Leo Lausemaus

Kleiner Tiger Daniel

Zigby, das Zebra

Tumble Leaf

Teletubbies

Tib & Tumtum

Wissper

Creative Galaxy

Miffy

My Little Pony – Freundschaft ist Magie

PinCode

Bibi Blocksberg

Benjamin Blümchen

Die Ollie & Moon Show

Die unglaublichen Abenteuer des Blinky Bill

Nils Holgersson

Marcus Level

Garfield und seine Freunde

Der kleine Nick

Die Abenteuer von Chuck und seinen Freunden

Lizzie McGuire

Piets irre Pleiten

Tashi

Beat Bugs

Die Biene Maja

Sally Bollywood

K3

Amika

Galaxy Park

Ghost Rockers

Das Haus Anubis