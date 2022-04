DFB-Pokal-Alternative: Premier-League-Kracher exklusiv bei Sky

Anzeige

Es gibt heute und morgen nicht nur das DFB-Pokal-Halbfinale zu bestaunen: Sky bietet darüber hinaus mehrere Premier-League-Nachholspiele als Alternative.

Ein dickes Ausrufezeichen setzten Jürgen Klopp und der FC Liverpool am Wochenende im Halbfinale des FA Cups gegen Manchester City. Bereits zur Pause führten die Reds 3:0. City-Trainer Guardiola, der allerdings gleich mehrere Spieler schonte, konnte nur noch die beiden Anschlusstreffer beklatschen.

Im Premier-League-Nachholspiel wartet direkt der nächste Kracher für Liverpool

In der Liga stehen die Citizens jedoch weiterhin einen Punkt vor dem Tabellenzweiten aus Liverpool. Eine Meisterschaftsentscheidung am vergangenen 32. Spieltag, als die beiden Titelanwärter ebenfalls direkt aufeinandertrafen, blieb beim 2:2-Remis noch aus. Für Liverpool geht das straffe Programm heute Abend bereits weiter. Das Nachholspiel vom 30. Spieltag ist zugleich das North-West Derby zwischen den Reds und Erzrivale Manchester United (heute, 20.30 Uhr, Sky Sport 2 und Sky Sport UHD).

Ronaldo fehlt aus tragischem Grund

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo wird nach dem Tod seines neugeborenen Sohns auf das Premier-League-Topspiel beim FC Liverpool am Dienstagabend verzichten. Das teilte Ronaldos Club Manchester United am Dienstag mit. „Die Familie ist wichtiger als alles andere“, hieß es auf der Internetseite von Man United. „Ronaldo unterstützt seine Lieben in dieser extrem schwierigen Zeit.“ Man unterstütze den Wunsche des 37-Jährigen und seiner Familie nach Privatsphäre.

Die Formulierung in der gemeinsamen Erklärung Ronaldos und seiner Partnerin Georgina Rodriguez ließ darauf schließen, dass ihr Sohn die Zwillingsgeburt nicht überlebt hat. „Nur die Geburt unseres Baby-Mädchens gibt uns die Kraft, in diesem Moment etwas Hoffnung und Heiterkeit zu haben“, hieß es darin. „Wir werden dich immer lieben“, schrieben die Eltern in Gedenken an ihren Sohn. Die öffentliche Anteilnahme war groß.

FC Chelsea – FC Arsenal am Mittwochabend

Ebenfalls in UHD ist tags darauf das London Derby zwischen dem FC Chelsea und dem FC Arsenal zu sehen. Die Sky Experten Raphael Honigstein und Mladen Petric sowie Sky Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld berichten ab 20.15 Uhr vom Nachholspiel des 25. Spieltags (Sky Sport 2 und Sky Sport UHD).



Insgesamt zeigt Sky am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag sechs Nachholspiele der Premier League live und exklusiv. Unter anderem Manchester City gegen Brighton & Hove Albion am Mittwoch (ab 20.50 Uhr auf Sky Sport 3) und FC Burnley gegen den FC Southampton am Donnerstag (ab 20.35 Uhr auf Sky Sport 5).

