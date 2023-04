DFB Pokal-Halbfinale: Auslosung wieder auf anderem Sender

Anzeige

Beim Viertelfinale im DFB-Pokal blieben überraschend Bayern München und der BVB auf der Strecke – nun wird es für ein Quartett rund um Titelverteidiger RB Leipzig bei der Auslosung fürs Halbfinale richtig spannend.

Neben den Sachsen sind auch noch Vorjahresfinalist SC Freiburg, Eintracht Frankfurt (Titelträger 2018) und VfB Stuttgart im Topf. Jeweils zum Monatsbeginn im Mai und Juni spielen die vier Bundesligisten dann den DFB-Pokalsieger 2023 aus.

DFB-Pokal-Auslosung in der Sportschau

Handball-Bundestrainer Alfred Gislason zieht am Sonntag (19 Uhr) im Rahmen der ARD-„Sportschau“ die Lose für das DFB-Pokal-Halbfinale, nachdem zuletzt mehrfach das ZDF mit der Auslosung an der Reihe gewesen war. Wie der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag zudem auf Twitter mitteilte, ist Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger Ziehungsleiter in der Sendung.

Das Halbfinale wird am 2. und 3. Mai ausgetragen, das Endspiel ist am 3. Juni in Berlin.

