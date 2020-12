Heute sechs DFB-Pokalspiele – eins im Free-TV

Anzeige

Da zwei Spiele ins neue Jahr verlegt wurden, steigen diesen Mittwoch lediglich sechs Zweitrundenpartien im DFB-Pokal. Eines davon läuft auch im Free-TV.

Bereits ab 18.30 geht sind zwei Spiele angesetzt: VfL Wolfsburg – SV Sandhausen und das Klassiker-Duell Rot-Weiß Essen – Fortuna Düsseldorf. Beide Begegnungen sind exklusiv in voller Länger oder auch in Konferenzschaltung bei Sky zu sehen.

Um 20.45 Uhr folgt ein Quartett an Partien auf das das Selbe zutrifft, mit Ausnahme der Exklusivität in einem Fall. Das Derby „Schwaben vs. Badenser“ zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg ist eines von zwei Spielen der 2. DFB-Pokalrunde, die live auch im Ersten laufen. Das weitere Match ist Holstein Kiel – Bayern München. Dies wurde aber auf den 13. Januar verlegt. Darüber hinaus sollte eigentlich heute das Aufeinandertreffen von Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt im Free-TV übertragen werden. Aber auch diese Partie wurde ins neue Jahr verlegt (12. Januar). Im Anschluss an das Live-Spiel zeigt das Erste außerdem noch Zusammenfassungen der anderen Begegnungen des Tages.

Übersicht der heutigen DFB-Pokalspiele, und wie sie bei Sky und im Ersten zu sehen sind

18.30 Uhr:

VfL Wolfsburg – SV Sandhausen (Sky Sport 2 und 4)

Rot-Weiß Essen – Fortuna Düsseldorf (Sky Sport 2 und 3)

20.45 Uhr:

VfB Stuttgart – SC Freiburg (Sky Sport 2, 4, 8 und ARD)

Hannover 96 – Werder Bremen (Sky Sport 2, 3 und 7)

Mainz 05 – VfL Bochum (Sky Sport 2 und 5)

Wehen Wiesbaden – Jahn Regensburg (Sky Sport 2 und 6)