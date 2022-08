DFB-Pokal in Free- und Pay-TV: Nachzügler heute im Einsatz

Anzeige

Wegen des Super Cups zwischen RB Leipzig und Bayern München finden die letzten zwei Begegnungen der 1. Runde im DFB-Pokal erst diese Woche statt. Heute gibt es das erste der beiden Spiele live in Free- und Pay-TV zu sehen.

Anzeige

RB Leipzig bekommt es als Titelverteidiger dabei mit dem krassen Außenseiter Teutonia Ottensen zu tun. Die Hamburger Landespokalsieger sind bei der Ansetzung des Spiels wirklich vom Pech verfolgt gewesen. Erst wollte kein Verein in der Hansestadt sein Stadion für das eigentliche Heimspiel gegen RB zur Verfügung stellen. Als man in Dessau hunderte Kilometer von der Heimat – und nur wenige von Leipzig – entfernt dann dachte einen passenden Austragungsort gefunden zu haben, wurde die dortige Rasenfläche verseucht. So musste man schlussendlich doch das Heimrecht an die Leipziger abtreten. In der Messestadt ertönt nun diesen Dienstag, um 20.46 Uhr, der Anpfiff. Das ZDF und Sky übertragen live.

RB Leipzig nun doch mit Heimspiel im DFB-Pokal, Bayern auswärts in Köln vor ausverkauftem Haus

Am Mittwoch steigt zur gleichen Sendezeit dann die Partie zwischen Drittligist Viktoria Köln, der im Gegensatz zu Ottensen ins größte Stadion seiner Heimatstadt umziehen kann, gegen Bayern München, diesmal allerdings bei ARD und Sky. Auch hier dürften die Kräfteverhältnisse klar geregelt sein, auch wenn in Köln-Müngersdorf ein ausverkauftes Haus die Münchner erwartet. Alles andere als ein Weiterkommen von Meister und Pokalsieger käme außerordentlichen Fußballwundern gleich.

In der zweiten Runde könnte das dann schon wieder anders aussehen. Verabschiedete sich der Rekordmeister aus Bayern in den letzten beiden Jahren doch jeweils bereits in der Runde der letzten 32.

Bildquelle: DFB-Pokal: © look@me - stock.adobe.com