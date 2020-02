DFB-Pokal: Sky zeigt alle Achtelfinalpartien Live

Am Dienstag und Mittwoch geht es wieder um die Frage, wer den nächsten Schritt in Richtung DFB-Pokalfinale am 23. Mai in Berlin macht. Elf Bundesligisten, zwei Zweitligisten, ein Drittligist und zwei Regionallisten kämpfen im DFB-Pokal-Achtelfinale um den Einzug in die nächste Runde. Sky überträgt alle acht Partien wahlweise einzeln und in der Original Sky Konferenz.

Zum Auftakt der Pokalrunde am Dienstagabend empfängt der 1. FC Kaiserslautern den Bundesligisten Fortuna Düsseldorf. Die Begegnung auf dem Betzenberg verspricht ein spannender Pokalfight in einer hitzigen Atmosphäre zu werden. Zudem treffen am frühen Abend Eintracht Frankfurt und RB Leipzig aufeinander. Die beiden Mannschaften standen sich bereits vor zwei Wochen in der Bundesliga gegenüber und die Frankfurter konnten die Partie für sich entscheiden. Ein schnelles Wiedersehen feiern auch Schalke und Hertha, die sich bereits am vergangenen Freitag torlos in der Liga trennten. Auf der Suche nach Selbstvertrauen sind die abstiegsgefährdeten Bremer in ihrer Pokal-Heimpartie gegen die Tormaschine Borussia Dortmund, die in der Bundesliga zuletzt dreimal in Folge fünf Tore erzielten.

Auf packende Pokalduelle dürfen sich Fußballfans auch am Mittwochabend freuen. Am frühen Abend heißt es Bayer 04 Leverkusen gegen VfB Stuttgart. Zudem hofft der Regionalligist Verl auf eine weitere Pokalsensation gegen Union Berlin, nachdem die Westfalen bereits mit Augsburg und Kiel zwei höherklassige Mannschaften in den ersten Runden ausgeschaltet haben. Ab Abend spielen zudem Rekordpokalsieger Bayern München gegen Hoffenheim sowie der zweite verbliebene Regionalligist 1. FC Saarbrücken gegen Karlsruher SC.

Sky berichtet an beiden Tagen jeweils ab 18.00 Uhr live und zeigt alle Partien des Abends live. Neben der exklusiven Sky Konferenz mit jeweils allen Spielen des Abends überträgt Sky alle acht Paarungen auch als Einzelspiele, fünf davon exklusiv im deutschen Fernsehen.