DFB-Pokal: Sport1 zeigt Bayern, ARD Traditionsduell

In der ersten DFB-Pokal–Runde sind die Spiele von Meister FC Bayern und Borussia Mönchengladbach live im Free-TV zu sehen.

Die Münchner bestreiten ihr erstes Pflichtspiel unter dem neuen Cheftrainer Julian Nagelsmann am 6. August. Die Partie beim Bremer SV am Freitagabend (20.45 Uhr) läuft auf Sport1, wie aus der Mitteilung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) vom Montag hervorgeht. Zum Abschluss der ersten Hauptrunde zeigt die ARD am Montag (9. August, 20.45 Uhr) das Aufeinandertreffen von 1. FC Kaiserslautern und Borussia Mönchengladbach.

Borussia Dortmund beginnt seine Mission DFB-Pokal-Titelverteidigung am Samstagabend (20.45 Uhr) bei Drittligist SV Wehen Wiesbaden. Zuvor spielen am Samstag um 15.30 Uhr unter anderen Vorjahresfinalist RB Leipzig (in Sandhausen) und Bayer Leverkusen (beim 1. FC Lok Leipzig). Am Sonntag (15.30 Uhr) starten Eintracht Frankfurt (bei Waldhof Mannheim) und Champions-League-Teilnehmer VfL Wolfsburg (zu Gast bei Preußen Münster).

Die Saison 2021/22 ist die letzte nach dem bisherigem TV-Vertrag für den DFB-Pokal. Aktuell werden die Rechte erneut ausgeschrieben (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Dabei kann es gänzlich anderen Verhältnissen als bisher kommen. Im Moment dürfen Sport1 (vier Spiele) und ARD (9) zusammen insgesamt 13 Pokal-Begegnungen pro Saison live im Free-TV zeigen.

