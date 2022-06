DFB-Pokal: Vier Free-TV-Spiele in der 1. Runde

Anzeige

Beim DFB-Pokal gelten ab der nächsten Saison neue TV-Verträge, dabei kommt es zu einigen Neuerungen: unter anderem gibt es diesmal drei Free-TV-Spiele.

Neben der ARD ist ab dieser Saison auch das ZDF wieder live vor Ort (DIGITAL FERNSEHEN berichtete). Die erste Pokalrunde findet vom 29. Juli bis 31. August statt. Drei der 32 Begegnungen laufen dabei im Free-TV, der Rest (plus die drei Free-TV-Spiele) ist wie auch schon zuvor exklusiv live bei Sky zu sehen.

ARD und ZDF bringen die 1. Runde im DFB-Pokal gleich viermal live ins Free-TV

Die erste Live-Partie der DFB-Pokal-Saison 2022/23 ist 1860 München – Borussia Dortmund am Freitag, den 29. Juli, um 20.45 Uhr im ZDF. Am Montag, 1. August, trifft zudem der Zweitligist Magdeburg ab 20.15 Uhr (Anstoß: 20.45 Uhr) auf den Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt. 3:4 nach Elfmeterschießen lautete das Endergebnis des letzten Aufeinandertreffens der beiden Vereine. Die Eintracht behielt die Nerven und sollte in diesem Turnier lediglich im Finale an Borussia Dortmund scheitern. Am Mittwoch, 31. August, überträgt Das Erste live ab 20.15 Uhr (Anstoß: 20.45 Uhr) dann noch das Duell FC Viktoria Köln gegen den FC Bayern München.

ZDF zeigt RB und BVB

Der spätere Zeitpunkt der Austragung des Spiels ist eine weitere Neuerung im DFB-Pokal-Kalender zugunsten der Teilnehmer am Supercup. Neben Bayern betrifft dies also noch RB Leipzig. Deren Spiel bei Teutonia Ottensen ist am 30. August live im Zweiten zu sehen.

Insgesamt sind ab diesem Sommer 15 anstatt 14 Begegnungen des Wettbewerbs im Free-TV vorgesehen.

Die Free-TV-Sendetermine der 1. Runde im DFB-Pokal im Überblick:

Freitag, 29. Juli

20.45 – 23.30 ZDF Sport Extra TSV 1860 München – Borussia Dortmund

Zusammenfassungen von den Spielen

1.FC Kaan-Marienborn – 1.FC Nürnberg

TSG Neustrelitz – Karlsruher SC

Dynamo Dresden – VfB Stuttgart

Samstag, 30. Juli

18 – 19.57 Uhr ARD-Sportschau

Moderatorin: Jessy Wellmer

Zusammenfassung von den Spielen

Viktoria Berlin – VfL Bochum

SV Straelen – FC St. Pauli

SV Elversberg – Bayer 04 Leverkusen

SSV Jahn Regensburg – 1. FC Köln

FV Illertissen – 1. FC Heidenheim

VfB Lübeck – FC Hansa Rostock

SpVgg Oberfranken Bayreuth – Hamburger SV

FC Einheit Wernigerode – SC Paderborn 07

Sonntag, 31. Juli

22.05 – 23.20 Uhr: ARD-Sportschau

Moderatorin: Jessy Wellmer

Zusammenfassung von den Spielen

BSV Rehden – SV Sandhausen

Bremer SV – FC Schalke 04

1. FC Kaiserslautern – SC Freiburg

SV Oberachern – Borussia Mönchengladbach

TSV Schott Mainz – Hannover 96

FV Engers 07 – Arminia Bielefeld

SV Rödinghausen – TSG 1899 Hoffenheim

Eintracht Braunschweig – Hertha BSC

FC Erzgebirge Aue – 1. FSV Mainz 05

SV Waldhof Mannheim – Holstein Kiel

TuS BW Lohne – FC Augsburg

Montag, 1. August

20.15 – 23.15 Uhr: ARD-Sportschau live 1. FC Magdeburg – Eintracht Frankfurt

Experte: Thomas Broich, Reporter: Florian Naß, Moderatorin: Jessy Wellmer

ca. 22.45 Zusammenfassung von den Spielen

FC Energie Cottbus – SV Werder Bremen

Chemnitzer FC – 1. FC Union Berlin

FC Ingolstadt 04 – SV Darmstadt 98

Lange Pause bis zu den letzten beiden Spielen der 1. Runde

Dienstag, 30. August 20.15 – 23.10 Uhr ZDF Sport Extra DFB-Pokal 1. Hauptrunde Teutonia Ottensen – RB Leipzig

Mittwoch, 31. August 20.15 – 23.15 Uhr Sportschau live DFB-Pokal 1. Hauptrunde FC Viktoria Köln – FC Bayern München

Experte: Bastian Schweinsteiger, Reporter: Tom Bartels, Moderatorin: Esther Sedlaczek

