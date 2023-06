DFB-Pokal: Vier Spiele der 1. Runde bei ARD und ZDF

Anzeige

64 Mannschaften treten ab August im DFB-Pokal an, und auch ARD und ZDF sind in dieser Saison wieder live dabei.

Den Auftakt der ersten Hauptrunde im DFB-Pokal 2023/2024 können die Fußballfans am Freitag, 11. August 2023, ab 20.15 Uhr im ZDF erleben. „sportstudio live“ überträgt die Partie Eintracht Braunschweig – FC Schalke 04 live, die um 20.45 Uhr im Eintracht Stadion angepfiffen wird. Die 81. Pokalsaison startet am 11. August 2023 mit drei Partien um 18 Uhr (1. FC Saarbrücken – Karlsruher SC, TuS Bersenbrück – Borussia Mönchengladbach und SV Sandhausen – Hannover 96), die das ZDF im Anschluss an das Live-Spiel in Zusammenfassungen zeigt.

Attraktives Bayern-Spiel der 1. DFB-Pokal-Runde im ZDF, aber erst Ende September

Am Montag, 14. August 2023, trifft live ab 20.15 Uhr (Anstoß: 20.45 Uhr) der gerade frisch wieder in die 2. Bundesliga aufgestiegene VfL Osnabrück auf den Bundesligisten 1. FC Köln. Im Anschluss an die Live-Übertragung folgen die Zusammenfassungen der Partien FC Homburg – SV Darmstadt 98, VfB Lübeck – TSG 1899 Hoffenheim und SSV Jahn Regensburg – 1. FC Magdeburg (Anstoß: 18:00 Uhr).

Bereits am 12. und 13. August berichtet die ARD in den „Sportschau“-Sendungen von den Wochenend-Begegnungen aus dem DFB-Pokal. Mit dabei sind unter anderem die Erstrunden-Spiele TSG Balingen – VfB Stuttgart, FC Viktoria Köln – Werder Bremen, 1. FC Lok Leipzig – Eintracht Frankfurt und TuS Makkabi Berlin – VfL Wolfsburg.

Am Dienstag, 26. September 2023, sind die Bayern dann schlussendlich ab 20.15 Uhr live im ZDF zu sehen: Drittliga-Aufsteiger Preußen Münster empfängt den Rekordmeister. Da der Supercup zwischen dem Pokalsieger RB Leipzig und dem Deutschen Meister Bayern München am 12. August 2023 ausgetragen wird, zeigt Das Erste das Duell SV Wehen Wiesbaden gegen RB Leipzig ebenfalls erst am 27. September (Anstoß: 20.45 Uhr).

Alle Spiele des DFB-Pokal sind im Pay-TV wie gehabt live bei Sky zu sehen.

Mit Material von ARD und ZDF

