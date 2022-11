„Die Chefin“ – sechs neue Krimi-Fälle ab heute im ZDF

Anzeige

„Die Chefin“ ist wieder da. Vera Lanz (Katharina Böhm) und ihr Münchner Ermittlerteam melden sich ab heute abend im ZDF beim TV-Publikum zurück.

Anzeige

Die neue Staffel der ZDF-Krimireihe mit sechs Folgen geht heute, den 18. November, um 20.15 Uhr an den Start. In der ZDF-Mediathek sind die Episoden jetzt schon verfügbar. Neben Böhm sind wieder Jürgen Tonkel und Jonathan Hutter als ihre Kripo-Kollegen mit dabei. In den Episoden treten unter anderen Andrea L’Arronge, Martin Feifel, Liane Forestieri und Maximilian Grill auf.

„Die Chefin“ läuft seit zehn Jahren im ZDF

In der ersten Staffelfolge „Ockhams Messer“ beginnt alles mit einem tödlichen Verkehrsunfall, bei dem der Schuldige Fahrerflucht begeht. Kommissarin Lanz wird schnell klar, dass der Fall möglicherweise mit einer aktuellen Entführungsreihe zusammenhängt, bei der eines der drei Opfer dem Täter entkommen konnte und völlig ausgehungert zusammenbrach. Zwei weitere junge Frauen bleiben verschwunden. „Die Chefin“ läuft seit zehn Jahren erfolgreich im ZDF. Regelmäßig schalten zwischen sechs und sechseinhalb Millionen Zuschauer ein.

Bildquelle: Die Chefin: ZDF