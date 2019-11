Die Darts-WM 2020 ab dem 13. Dezember täglich live auf Sport1

In genau zwei Wochen beginnt die alljährliche Darts-Weltmeisterschaft.Sport1 sendet bis Neujahr mehr als 115 Stunden live aus London plus ausführliche Highlight-Zusammenfassungen.

Die Weltmeisterschaft findet traditionell im altehrwürdigen Alexandra Palace, auch „Ally Pally“ genannt, statt. Ab dem 13. Dezember wird der 1988 restauerierte Bau aus dem späten 19. Jahrhundert wieder für knapp drei Wochen von tausenden verrückter Fans bevölkert.

Sport1 ist wie immer live dabei. Die Berichterstattung übernehmen Moderator Hartwig Thöne und Social-Media-Reporterin Jana Wosnitza direkt aus dem „Ally Pally“. Als Kommentatoren werden Basti Schwele und Tobias Drews die Übertragungen begleiten. Schon ab dem 1. Dezember startet Sport1 den WM-Countdown auf den digitalen Plattformen mit täglichen Video-Highlights wie dem Darts-Adventskalender und dem Darts-ABC.

Drei deutsche Teilnehmer werden dieses Mal mit um die WM-Krone werfen: Gabriel Clemens, Nico Kurz und Aushängeschild Max Hopp. Die Erstrundenpartien von Nico Kurz gegen James Wilson und von Gabriel Clemens gegen Benito van de Pas werden in der Abendsession am Mittwoch, den 18. Dezember, live ab 20 Uhr auf Sport1 gezeigt.

Ein mögliches deutsches Duell in der 2. Runde zwischen Max Hopp und Gabriel Clemens in der Abendsession am Freitag, den 20. Dezember, würde ebenfalls live ab 20 Uhr im Free-TV laufen.

Sport1 zeigt die komplette WM im kostenlosen Livestream auf YouTube, über 115 Livestunden im Free-TV sowie ausgewählte Livestreams auch auf Sport1.de.