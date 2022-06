Die erste Kochshow für Menschen, die nicht kochen können, auf Sat.1

Anzeige

Starkoch Alexander Kumptner („The Taste“) lädt ungleiche Paare in seine neues TV-Format „Doppelt kocht besser“ ein. Diese neue Kochshow auf Sat.1 soll erstmals im deutschen Fernsehen auch für diejenigen gedacht sein, die so gar nicht kochen können. Am Herd steht demenstprechend kein Profi, sondern ein Mensch, der wenig bis gar keine Erfahrung hat.

Pro Episode treten drei Duos im Wettkampf gegeneinander an. Diese Zweiergruppen sollen jeweils in einer engen Beziehung zueinander stehen. Das können Liebespaare, Eltern und Kinder, Geschwister, Freunde und Ähnliches sein. Am Herd steht stets derjenige Teil des Paares, der selten oder nie kocht. Via Knopf im Ohr bekommt er von seinem Teampartner Anleitungen, Tipps und Hilfestellungen eingeflüstert. Der steigende Stresslevel im Zuge der zeitlich straffen Wettbewerbssituation soll für die nötige Spannung sorgen.

In einer Blindverkostung am Ende der jeweiligen Sendung entscheiden Gastgeber Alexander Kumptner und die nicht kochenden Teilnehmer, welche Kreation am besten gelungen ist und welche nicht. Klumptner ist ein österreichischer Koch, der unter anderem bereits auf dem ORF die Kochshow „The Taste“ und auf dem ZDF die Kinderkochsendung „Die Küchenschlacht“ moderierte. „Doppelt kocht besser“ basiert auf der französischen Show „Cheri(e) c’est moi le chef!“ und wird produziert von Constantin Entertainment im Auftrag von SAT.1.

Ab dem 4. Juli ist die neue Kochshow für alle unbegabten, beziehungsweise ungeübten Kochanfängern immer montags bis freitags um 19 Uhr auf Sat.1 und auf dem Streaming-Dienst Joyn zu sehen.

