Die ersten Highlights bei den Warner TV Sendern

Der letzte richtige Programm–Höhepunkt bei TNT Serie waren die Emmys am vergangenen Wochenende. Aber auch unter den neuen Warner-TV-Sendernamen können sich die Zuschauer auf zahlreiche Highlights freuen.

Darunter ist das HBO Max Original „The Flight Attendant“, die DC-Comics-Serie „Harley Quinn“, „Miracle Workers: Oregon Trail“ sowie das Jubiläums-Special „The Fresh Prince of Bel-Air Reunion“. Warner TV Film verkürzt derweil den Fans die Wartezeit bis zum Start des neuen „The Batman (2022) mit dem Warner TV Kult-Kino. Im November steht der Freitag zur Primetime ganz im Zeichen des Superhelden. Der Trailer im Titel fasst das ganze Programm nochmal zusammen.

Über „The Flight Attendant“

Staffel 1 des HBO Max Originals ab 28. Oktober donnerstags um 20.15 Uhr als deutsche TV-Premiere in Doppelfolgen auf Warner TV Serie

In der Serie ist Kaley Cuoco („The Big Bang Theory“) in der Hauptrolle als New Yorker Flugbegleiterin und unbekümmerte Binge-Trinkerin Cassie Bowden zu sehen. Cassies glamouröse Welt gerät aus den Fugen als sie in Bangkok im falschen Hotel und im falschen Bett aufwacht – mit einem toten Mann an ihrer Seite, aber ohne Erinnerung an die letzte Nacht. Schnell gerät Cassie ins Visier der Ermittler und versucht zunehmend verzweifelt die Bruchstücke ihrer Erinnerungen zusammenzufügen, um ihre Unschuld zu beweisen.

Ihre Nachforschungen bringen nicht nur die jüngsten Ereignisse ans Tageslicht, sondern auch kriminelle Machenschaften und bald muss sich Cassie fragen, ob sie noch zwischen Realität und Einbildung unterscheiden kann.

Über „Harley Quinn“

Staffel 1 ab 29. September immer mittwochs um 22.15 Uhr eine neue Episode in deutscher Erstausstrahlung im [adult swim]-Block auf Warner TV Comedy

Die Action-Comedy-Zeichentrickserie liefert neuen Stoff für Comic-Fans. Nachdem Harley Quinn, in der US-Version ebenfalls von Kaley Cuoco synchronisiert, sich vom Joker getrennt hat, versucht sie der Legion of Doom beizutreten. Unter anderem gemeinsam mit Poison Ivy gründet sie ihr eigenes Team. Ihr Ziel: eine gefürchtete Schurkin werden. Bei ihrem Vorhaben geht es nicht nur dem Joker an den Kragen, sie bringt zudem auch ganz Gotham in Gefahr.

Über „Miracle Workers: Oregon Trail“

Deutsche Erstausstrahlung der dritten Staffel der Anthologie-Serie ab 12. Oktober immer dienstags um 21 Uhr in Doppelfolgen auf Warner TV Comedy

Die dritte Staffel der hochgelobten Comedyserie „Miracle Workers“ entführt die Darsteller Daniel Radcliffe, Steve Buscemi, Geraldine Viswanathan und Karan Soni in den amerikanischen Wilden Westen. Der idealistische Kleinstadtprediger (Radcliffe) schließt sich mit einem Gesetzlosen (Buscemi) und einer abenteuerlustigen Präriefrau (Viswanathan) zusammen, um einen Planwagenzug auf dem Oregon Trail allen Gefahren zum Trotz nach Westen zu führen.

Über „The Fresh Prince of Bel-Air Reunion“

Am 21. November um 20.15 Uhr in deutscher Erstausstrahlung auf Warner TV Comedy

Die Kult-Serie „The Fresh Prince of Bel-Air“ feiert ihr 30. Jubiläum. Will Smith spielte einen Teenager aus Philadelphia, der zu seinen Verwandten nach Kalifornien geschickt wird, in der Hoffnung, dass sie ihm ein paar gute altmodische Werte beibringen. Will nimmt schon bald seinen rechtmäßigen Platz als „Fresh Prince of Bel-Air“ ein. Bei der großen Jubiläums-Reunion The Fresh Prince of Bel-Air Reunion, 30 Jahre später, wird Will Smith von seinen Schauspielkolleg:innen Tatyana Ali, Karyn Parsons, Joseph Marcell, Daphne Maxwell Reid und Alfonso Ribeiro sowie dem wiederkehrenden Co-Star DJ Jazzy Jeff zu einem Familientreffen ins Haus der Banks eingeladen.

Über das Batman-Special im Warner TV Kult Kino

Ab 5. November, immer freitags um 20.15 Uhr auf Warner TV Film

Warner TV Film verkürzt die Wartezeit auf The Batman, der am 3. März 2022 mit Robert Pattinson in der Titelrolle in die deutschen Kinos kommen wird. Zur Einstimmung dreht sich im November in der Sonderprogrammierung Warner TV Film Kult Kino alles um den Superhelden. Immer freitags zeigt der Filmsender jeweils einen Film zur Primetime. Los geht es am 5. November mit „Batman“ (USA/UK 1989) gefolgt von „Batmans Rückkehr“ (USA 1992) am 12. November. „Batman Begins“ (USA/UK 2005) läuft dann am 19. November. Den Abschluss macht am 26. November „The Dark Knight“ (USA/UK 2008), in dem Heath Ledger seinen letzten Auftritt als Joker hatte.

Quelle: WarnerMedia