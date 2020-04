Die „Queens of Mystery“ ermitteln ab heute Abend bei Sky

Sky bietet neuen Nachschub für alle Krimifans. Die „Queens of Mystery“ nehmen jetzt auch in Deutschland ihre Ermittlungen auf.

Die Schwestern Beth, Cat und Jane Stone arbeiten als Krimiautorinnen und können Privates und Berufliches kaum voneinander trennen. Ihre 28-jährige Nichte Mattie wurde erst kürzlich zur Kriminalbeamtin befördert und kehrt zurück in ihre alte Heimatstadt. Dort bekommt sie es auch direkt mit einer rätselhaften Mordserie zu tun, die Mattie aufklären soll. Unterstützung bekommt sie dabei unfreiwillig von ihren drei Tanten, denn die die Stone-Schwestern denken gar nicht daran, sich aus den Ermittlungen rauszuhalten.

In den Hauptrollen der dreiteiligen Krimiserie spielen unter anderem Julie Graham („Doctor Who“), Olivia Vinall („Where Hands Touch“) und Martin Trenaman („Sex on the Beach“). 2019 erhielt das britische Krimiformat eine Emmy-Nominierung.

Sky verspricht einen gekonnten Mix aus Comedy, Drama, Crime und typisch britischer Landidyllen-Romantik. Ab dem heutigen 7. April ist die Serie immer dienstags zur Primetime, um 20.15 Uhr auf Sky Krimi HD zu sehen. Parallel dazu stehen die Folgen auf Sky Q, Sky Go und Sky Ticket zum Abruf bereit.