Die Rocklegende Roy Orbison heute auf Arte

Von „Pretty Woman“ zu „Only the Lonely“. Roy Orbison war als Rockstar cool, sexy und unaufdringlich. Arte zeigt heute sein bewegtes Leben im linearen TV und in der Mediathek.

Roy Orbisons einzigartige Herangehensweise an das Songwriting wurde seither von Generationen studiert. Er schrieb Songs wie „Oh Pretty Woman“, „Crying“ und „In Dreams“. Seine Tenorstimme galt als eine der reinsten und gefühlvollsten in der gesamten Rockmusik. Die Arte-Doku „Von „Pretty Woman“ zu „Only the Lonely“ erzählt seine Geschichte. Insbesondere seine enge Beziehung zu Großbritannien, von seiner Jugend über seine äußerst erfolgreichen Jahre in den 1960ern bis hin zu seinem Comeback in den 1980ern als Mitglied der Traveling Wilburys und zu seinem frühen Tod kurz danach. Alle seine wichtigsten Hits sind vertreten. Die Beiträge reichen von seiner Witwe Barbara Orbison bis zu den Großen der Musikindustrie – Jeff Lynne, Tom Petty, George Harrison, Olivia Harrison, Joe Walsh, Elvis Costello und Bruce Springsteen.

Drei Ausstrahlungstermine im August auf Arte

Roy Orbison wurde in Texas geboren und begann als Teenager in einer Rockabilly- und Country-and-Western-Band zu singen. Zwischen 1960 und 1966 landeten 22 seiner Songs unter den Top 40. Er schrieb fast alle seiner Top-10-Hits selbst. Ab Mitte der 60er Jahre wurde Orbison von einer Reihe persönlicher Schicksalsschläge getroffen, worunter auch seine Karriere litt. Seine erste Frau kam 1966 bei einem Motorradunfall ums Leben. Zwei Jahre später starben zwei seiner Söhne beim Brand seines Landhauses in den USA. Im Jahr darauf heiratete er erneut. Seine zweite Frau, Barbara, ist eine der Hauptmitwirkenden dieses Films.

Nach erfolgreichen Coverversionen seiner Songs erlebte Orbison in den 80ern ein Comeback. Höhepunkt war ein vielbeachtetes Fernseh-Special, in dem er gemeinsam mit Freunden und Bewunderern wie Bruce Springsteen und Elvis Costello musizierte. 1988 gründete er mit George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty, und Jeff Lynne die Supergroup Traveling Wilburys. Im Dezember 1988 starb Roy Orbison im Alter von 52 Jahren an einem Herzinfarkt. Einen Monat später erschien „You Got It“ (1989) als Solosingle und avancierte sowohl in den USA als auch in Großbritannien zu seinem ersten Top-10-Hit seit einem knappen Vierteljahrhundert.

Die knapp einstündige Dokumentation ist noch bis zum 31. Dezember in der Arte-Mediathek verfügbar. Für das lineare Fernsehen gibt es drei Asstrahlungstermine: Beginnend heute, am 5. August, um 21.55 Uhr, darauf folgen der 14. August (Sonntag) um 14.10 Uhr und der 20. August (Samstag) um 6.50 Uhr.

Quelle: Arte

Bildquelle: Roy Orbison Arte: Arte