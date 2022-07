Die Sommer-Highlights auf TLC

Anzeige

Diesen Sommer zeigt TLC diverse Sendeformate im Zeichen der Diversität. Im Laufe des Julis laufen dabei mehrere themenverwandte Sendungen.

Dazu zeigt TLC verschiedene Highlight-Formate, die das Thema Diversität weiter in den Mittelpunkt rücken. Der Start der brandneuen Staffel „Ich bin Jazz“ macht ab 9. Juli den Anfang und wird immer samstags um 16.25 Uhr auf TLC ausgestrahlt.

Weitere Highlights sind „Nicolette – Unzensiert und ungeniert“ ab 14. Juli immer donnerstags um 23.15 Uhr in der linearen Ausstrahlung. Die Sendung „Dragnificent – Entdecke die Queen in dir“ läuft ab dem 23. Juli immer samstags um 17.25 Uhr. Online auf tlc.de gibt es noch mehr Programme wie „Crimes of Fashion: Gianni Versace“, „Schicksal Transgender – Leben im falschen Körper“, „Mein Traum in Weiß – Gay Edition“ und „My Big Fat Transsexual Life“.

Zudem nimmt TLC wieder am Christopher Street Day teil mit eigenen Trucks in Köln, München und Berlin. Dazu gibt es auch eine extra kuratierte Playlist zum Christopher Street Day auf Spotify.

Quelle: TLC/ Discovery

Bildquelle: TLC Loves You: TLC